Anak Ogah Makan? Ini Cara Parenting Nikita Willy Mendidik Baby Izz

Nikita Willy dan Issa Xander Djokosoetono(Abi Rama/MI)

GAYA parenting Nikita Willy kerap menarik perhatian publik, terutama sejak ia menjalani peran sebagai ibu dari dua anak. Di tengah kesibukannya sebagai figur publik, Nikita dikenal aktif terlibat langsung dalam pengasuhan, mulai dari rutinitas harian hingga pembentukan kebiasaan dasar anak sejak usia dini.

Nikita Willy dan sang suami, Indra Priawan, dikaruniai anak pertama bernama Issa Xander Djokosoetono yang akrab disapa Baby Izz, lahir pada 7 April 2022. Kehadiran Baby Izz kerap menjadi momen penting yang dibagikan Nikita, terutama terkait tumbuh kembang dan proses belajar mandiri sang anak. Sementara itu, pasangan ini juga baru menyambut kelahiran putra kedua mereka, Nael Idrissa Djokosoetono, yang lahir pada 15 Desember 2024.

Sebagai ibu dari dua anak dengan rentang usia balita, Nikita mengaku menerapkan pola asuh yang konsisten dan tegas, namun tetap memberi ruang bagi anak untuk mengenali kebutuhannya sendiri. Salah satu hal yang cukup menjadi perhatiannya adalah kebiasaan makan anak, yang menurutnya perlu dibangun sejak dini agar tidak terbawa hingga dewasa.

Baca juga : Puasa bagi Anak-Anak: Kapan Boleh Mulai dan Apa Manfaatnya bagi Kesehatan serta Mental

Hal tersebut disampaikan Nikita saat mengisi sebuah seminar khusus bersama para orang tua dan anak di Jakarta, Sabtu (7/2). Dalam sesi tersebut, ia berbagi pengalaman pribadinya dalam menghadapi anak yang enggan makan makanan utama.

Menurut Nikita, anak yang sudah terbiasa mengonsumsi makanan keluarga pada dasarnya tetap akan merasakan lapar. Karena itu, ia memilih untuk tidak langsung menuruti keinginan anak ketika makanan bergizi yang telah disiapkan tidak disentuh.

“Jadi kalau saya sih karena udah makan makanan keluarga, dan anak tuh nggak mungkin nggak mempunyai rasa lapar. Jangan ketika anak tidak mau makan sesuatu yang kita sudah kita berikan, kita langsung memberikan apa yang dia mau gitu. Kayak misalkan si ibu udah memberikan makanan yang bergizi, tapi dia maunya chiki,” ujar Nikita Willy.

Baca juga : dr. Ardi Santoso,SpA Dorong Pendekatan Genetik untuk Atasi Anak Susah Makan, Tegaskan Peran Edukasi Kesehatan Berbasis Sains

Istri Indra Priawan itu menegaskan, dirinya memilih bersikap konsisten agar anak memahami batasan sejak kecil. Ia tidak serta-merta mengganti makanan utama dengan camilan yang diinginkan.

“Yaudah itu bilang ‘kamu enggak akan pernah bisa dapetin chiki-nya, sampai ini makanannya habis dulu’ gitu. Kalau itu yang saya lakukan ya. Jadi sampai sekarang pun anak saya alhamdulillahnya enggak pernah menolak makan, karena dia tahu bahwa dia enggak akan pernah bisa dapetin apa yang dia mau sebelum dia menghabiskan ini,” lanjutnya.

Nikita juga menyinggung kebiasaan Baby Izz, yang kini berusia empat tahun, yang terkadang memilih untuk tidak makan di jam makan bersama. Menurutnya, hal tersebut masih wajar terjadi pada anak seusia itu.

“Walaupun kadang-kadang pada saat jam makan bersama harusnya dia makan bersama, dia nggak ada di situ yaudah gapapa. Karena biasanya anak umur 4 tahun, anak saya kan udah umur 4 tahun tuh udah bisa kayak sok-sok nggak mau makan padahal udah lapar banget gitu,” jelas Nikita.

Dalam kondisi tersebut, Nikita memilih untuk tidak memaksa anaknya. Ia membiarkan sang anak mengenali rasa lapar hingga akhirnya datang sendiri ke meja makan.

“Yaudah saya biarin aja biar dia lapar banget, nanti lama-lama kalau anak saya, dia jalan sendiri ke meja makan dan dia makan juga gitu akhirnya,” tambahnya.

Pengalaman tersebut menjadi gambaran bagaimana Nikita Willy menerapkan pola asuh yang menekankan konsistensi, pembentukan kebiasaan sehat, serta kemandirian anak. Pola parenting ini bisa jadi inspirasi bagi para orangtua muda yang tengah menghadapi tantangan serupa. (H-4)