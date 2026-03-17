13 Kue Kering Lebaran Wajib Ada dan Favorit Sepanjang Masa

Headline
LEBARAN atau Idul Fitri di Indonesia tidak hanya identik dengan ketupat dan opor ayam. Kehadiran berbagai macam kue kering di atas meja tamu telah menjadi tradisi turun-temurun yang melambangkan kehangatan dalam menyambut kerabat dan tetangga.
Memasuki tahun 2026, tren kue kering semakin berkembang. Namun varian klasik tetap memiliki tempat spesial di hati masyarakat.
Berikut adalah daftar 13 kue kering lebaran yang wajib ada untuk memeriahkan hari kemenangan Anda.
Nastar menduduki kasta tertinggi dalam hierarki kue lebaran. Kue bulat dengan isian selai nanas ini wajib memiliki tekstur yang lumer di mulut (melt-in-the-mouth). Di tahun 2026, varian nastar premium dengan campuran full butter dan edam cheese pada kulitnya menjadi buruan utama para pencinta kuliner.
Bagi penyuka rasa gurih, kastengel adalah primadona. Kunci kelezatan kastengel terletak pada penggunaan keju tua seperti Edam atau Gouda yang memberikan aroma kuat dan tekstur renyah yang tahan lama.
Kue berbentuk bulan sabit yang diselimuti bedak gula halus ini memberikan sensasi dingin dan manis saat digigit. Penggunaan kacang mete atau almond di dalam adonan memberikan dimensi rasa yang lebih kaya dan gurih.
Tipis, renyah, dan manis. Lidah kucing klasik kini sering dimodifikasi dengan rasa rainbow, cokelat, atau keju. Pastikan menyimpannya di wadah yang sangat kedap udara karena kue ini sangat sensitif terhadap kelembapan.
Sagu keju yang sempurna harus memiliki tekstur yang sangat ringan dan langsung hancur saat menyentuh lidah. Aroma santan dan keju yang berpadu menjadikannya salah satu kue paling adiktif di meja lebaran.
Kue klasik ini menawarkan rasa gurih kacang yang dominan dengan sentuhan manis yang pas. Bentuknya yang beragam, mulai dari hati hingga bulat, selalu berhasil membangkitkan nostalgia masa kecil.
Dikenal dengan bentuknya yang cantik menyerupai bunga mawar dengan hiasan selai atau cokelat di tengahnya. Kue semprit memiliki tekstur yang renyah namun tetap lembut saat dikunyah.
Meskipun berasal dari budaya barat, Choco Chip Cookies telah menjadi standar baru di meja lebaran Indonesia, terutama bagi keluarga yang memiliki anak kecil. Varian dengan taburan garam laut (sea salt) kini sedang tren untuk menyeimbangkan rasa manis cokelat.
Kue tradisional asal Melayu ini terbuat dari tepung tapioka. Dinamakan bangkit karena ukurannya yang mengembang setelah keluar dari oven. Teksturnya yang unik dan aromanya yang khas menjadikannya pilihan yang elegan.
Kue ini memberikan tekstur crunchy yang maksimal. Perpaduan antara sereal jagung, mentega, dan terkadang kismis menciptakan camilan yang ringan namun mengenyangkan.
Kue dengan lubang di tengah yang diisi dengan selai stroberi, blueberry, atau cokelat ganache. Selain rasanya yang enak, warnanya yang kontras membuat tampilan toples lebaran Anda lebih estetik.
Kue tipis dengan taburan irisan almond di atasnya. Almond tuiles memberikan kesan mewah dan modern pada hampers lebaran Anda. Rasanya yang ringan membuatnya cocok dinikmati bersama teh hangat.
Kue kering yang dibalur dengan gula palem dan memiliki campuran keju di dalamnya. Rasa manis karamel dari gula palem berpadu sempurna dengan gurihnya keju, menciptakan keseimbangan rasa yang unik.
|Item Persiapan
|Status
|Tentukan anggaran belanja bahan (Mata Uang Rupiah)
|[ ]
|Cek stok toples kedap udara
|[ ]
|Pesan kue dari UMKM lokal (H-21)
|[ ]
|Pastikan bahan baku (butter/keju) segar
|[ ]
Siswa didampingi guru membuat kue kering di SMK Marsudirini Marganingsih, Solo, Jawa Tengah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved