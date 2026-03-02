Cara Membuat Ketupat Lebaran Lembut dan Sayur Kacang Merah Daging Sapi

LEBARAN di Indonesia identik dengan kehadiran ketupat di meja makan. Teksturnya yang padat tetapi lembut menjadi pasangan sempurna untuk berbagai hidangan berkuah. Namun, banyak orang ragu membuat ketupat sendiri karena proses perebusannya yang memakan waktu lama dan boros gas.

Dalam panduan ini, kami membagikan rahasia membuat ketupat yang pulen, tahan lama, dan hemat gas dengan metode 5-30-7, serta resep sayur kacang merah daging sapi yang gurih. Cek langsung cara membuatnya.

Rahasia Ketupat Lembut dan Hemat Gas (Metode 5-30-7)

Memasak ketupat secara tradisional bisa memakan waktu 4-5 jam. Dengan metode ini, Anda hanya butuh waktu aktif menyalakan kompor sekitar 12 menit.

Baca juga : 3 Resep Kue Lebaran: Nastar Lumer, Putri Salju, Kacang Bawang Renyah

Bahan-Bahan Ketupat:

10-12 buah selongsong ketupat janur kuning.

1 kg beras pulen (Pandan Wangi/Rojolele), cuci bersih.

Garam secukupnya.

Air secukupnya untuk merendam ketupat.

Langkah Pembuatan:

Persiapan: Rendam beras selama 60 menit dengan sedikit garam, lalu tiriskan. Pengisian: Isi selongsong ketupat dengan beras sebanyak 2/3 bagian. Perebusan: Masukkan ketupat ke air mendidih. Rebus 5 menit (tutup rapat). Matikan api, diamkan 30 menit tanpa membuka tutup. Rebus kembali selama 7 menit. Pendinginan: Angkat, siram air dingin, dan gantung hingga tiris.

Resep Sayur Kacang Merah Daging Sapi (Angeun Kacang)

Sayur ini adalah pendamping ketupat yang segar dan kaya protein, menjadi alternatif sehat bagi Anda yang ingin mengurangi konsumsi santan berlebih.

Bahan Utama Bumbu Halus 250g Daging Sapi & 250g Kacang Merah Bawang Merah, Putih, Cabai Merah, Kemiri, Terasi

Cara Memasak Sayur Kacang:

Rebus daging dan kacang merah hingga empuk. Tumis bumbu halus dengan daun salam dan lengkuas, lalu masukkan ke dalam rebusan daging. Tambahkan gula merah dan garam. Masukkan tomat sesaat sebelum api dimatikan.

Sayur ini memiliki cita rasa gurih, sedikit manis, dan segar, sangat cocok untuk menetralisir rasa setelah menyantap hidangan bersantan lainnya.

Baca juga : Resep Sambal Nusantara Terlengkap Rahasia Sambal Terasi, Bajak, Matah Antibasi

Bahan Utama:

250 gram daging sapi (bagian sandung lamur atau tetelan), potong dadu.

250 gram kacang merah segar (cuci bersih).

1.5 liter air.

2 lembar daun salam & 1 ruas lengkuas (memarkan).

1 buah tomat merah (potong-potong).

Bumbu Halus:

8 butir bawang merah & 4 siung bawang putih.

3 buah cabai merah besar.

3 butir kemiri sangrai.

1 sdt terasi bakar.

Gula merah, garam, dan kaldu sapi secukupnya.

Baca juga: Resep Saus Cokelat Lumer Serbaguna Dari Ganache Mewah hingga Versi Ekonomis

Cara Memasak:

1. Rebus daging sapi hingga setengah empuk. Masukkan kacang merah, masak hingga keduanya melunak.

2. Tumis bumbu halus bersama daun salam dan lengkuas hingga harum.

3. Masukkan tumisan bumbu ke dalam panci rebusan daging.

4. Tambahkan gula merah, garam, dan kaldu sapi. Koreksi rasa (dominan gurih manis).

5. Sesaat sebelum diangkat, masukkan potongan tomat dan daun bawang. Sajikan hangat.

Baca juga: 3 Resep Telur Alpukat Praktis 5 Menit Sehat dan Bikin Nagih

People Also Ask

Bagaimana agar ketupat tidak cepat basi?

Kuncinya adalah meniriskan ketupat dengan cara digantung segera setelah matang agar uap air keluar sempurna.

Kenapa isi ketupat hanya 2/3 bagian?

Beras akan mengembang saat dimasak. Jika diisi penuh, ketupat akan menjadi terlalu keras atau kulitnya pecah.

Mengapa ketupat saya cepat basi?

Pastikan ketupat disiram air dingin setelah matang dan digantung di tempat yang terkena angin. Jangan menyimpan ketupat di wadah tertutup saat masih panas.

Berapa lama ketupat bisa bertahan?

Jika digantung dengan benar, ketupat bisa bertahan 2-3 hari di suhu ruang.

Bolehkah menggunakan kacang merah kering?

Boleh, tetapi harus direndam semalaman agar cepat empuk saat dimasak.

Checklist Persiapan Lebaran:

Beli janur kuning segar 1-2 hari sebelum hari H.

Cuci beras hingga air benar-benar jernih.

Siapkan panci besar yang memiliki tutup rapat (kedap udara).

Pastikan stok gas mencukupi. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.