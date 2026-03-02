3 Resep Kue Lebaran: Nastar Lumer, Putri Salju, Kacang Bawang Renyah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENYAMBUT Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026, persiapan sajian meja tamu menjadi tradisi yang tak terpisahkan. Nastar, Putri Salju, dan Kacang Bawang tetap menjadi primadona.
Berikut panduan resep premium untuk hasil yang lumer, gurih, dan tahan lama. Langsung saja simak dan praktikkan segera ya.
Kunci nastar yang sempurna terletak pada tekstur kulit yang lembut tetapi tidak hancur saat dipegang.
Baca juga: Resep Sambal Nusantara Terlengkap Rahasia Sambal Terasi, Bajak, Matah Antibasi
Kunci nastar yang ngeprul (lumer di mulut) terletak pada penggunaan mentega (butter) berkualitas dan teknik pengadukan yang tidak berlebihan.
375 gr Margarin mix Butter (Rekomendasi: Royal Palmia atau Wisman)
30 gr Gula Halus
3 butir Kuning Telur
525 gr Tepung Terigu Protein Rendah (Kunci Biru)
40 gr Susu Bubuk & 30 gr Tepung Maizena
Isian: Selai nanas homemade yang sudah kesat.
Baca juga: Manfaat Kurma Butter bagi Kesehatan dan Cara Membuatnya sesuai Sunah
Cara Membuat:
1. Campurkan margarin, butter, dan gula halus. Aduk rata dengan spatula saja (jangan terlalu lama agar nastar tidak meleber saat dipanggang).
2. Masukkan kuning telur satu per satu, aduk asal rata.
3. Masukkan campuran terigu, maizena, dan susu bubuk secara bertahap sambil diayak. Aduk hingga adonan bisa dipulung.
4. Ambil sedikit adonan, isi dengan selai nanas, bulatkan.
5. Panggang di oven suhu 150°C selama 25 menit. Keluarkan, dinginkan sebentar.
6. Oles dengan campuran kuning telur dan sedikit minyak/susu kental manis agar *glowing*. Panggang kembali 10 menit.
Baca juga: Bukan sekadar Enak, ini Alasan Atlet Selalu Makan Pisang dan Selai Kacang
Putri salju yang berkualitas menggunakan campuran kacang untuk rasa lebih mewah.
Putri salju yang enak memiliki tekstur garing tetapi langsung hancur saat digigit, dengan sensasi gurih kacang di dalamnya.
Baca juga: Panduan Memilih Alat Pancing untuk Pemula Joran, Reel, dan Senar
Bahan Utama:
300 gr Salted Butter
120 gr Gula Halus
400 gr Tepung Terigu Protein Rendah
100 gr Tepung Maizena
100 gr Kacang Mete (sangrai, haluskan)
Taburan: Gula halus (untuk dasar) dan Gula Donat (untuk lapisan luar agar tidak basah).
Baca juga: Cara Memilih Buah Semangka, Durian, Alpukat yang Matang dan Manis
Cara Membuat:
1. Kocok butter dan gula halus hingga pucat.
2. Masukkan kacang mete halus, aduk rata.
3. Tambahkan terigu dan maizena, aduk dengan sendok kayu hingga kalis.
4. Cetak adonan bentuk bulan sabit. Tata di loyang.
5. Panggang suhu 160°C hingga matang (sekitar 30 menit).
6. Tips Penting: Saat masih hangat, gulingkan kue ke gula halus biasa. Setelah dingin, taburi dengan gula donat (dextrose) agar tampilan tetap putih bersih seperti salju.
Baca juga: 3 Resep Telur Alpukat Praktis 5 Menit Sehat dan Bikin Nagih
Rahasia renyah kacang bawang terletak pada proses perendaman dalam bumbu santan sebelum digoreng.
|Langkah
|Detail Proses
|Marinasi
|Rendam kacang dalam rebusan santan dan bawang putih selama 2 jam.
|Penggorengan
|Gunakan teknik deep fry dengan api sedang hingga kuning keemasan.
Berbeda dengan kacang goreng biasa, kacang bawang yang direndam santan akan jauh lebih renyah dan gurihnya meresap sampai ke dalam.
Bahan Utama:
1 kg Kacang Tanah kupas
500 ml Santan kental
10 siung Bawang Putih (haluskan)
5 siung Bawang Putih (iris tipis, goreng untuk taburan)
1 sdm Garam & 1 sdt Kaldu Bubuk
10 lembar Daun Jeruk (sobek-sobek)
Baca juga: Manfaat Makan Telur dan Alpukat, Sinergi Nutrisi Sempurna bagi Tubuh
Cara Membuat:
1. Rebus santan bersama bawang putih halus, garam, kaldu, dan daun jeruk hingga mendidih.
2. Masukkan kacang tanah ke dalam rebusan santan panas. Matikan api, diamkan selama 1-2 jam agar bumbu meresap.
3. Tiriskan kacang hingga benar-benar kering dari air santan.
4. Goreng dalam minyak banyak (deep fry) dengan api sedang. Masukkan irisan bawang putih saat kacang sudah setengah matang.
5. Angkat saat warna mulai kuning keemasan (jangan tunggu cokelat karena proses pematangan berlanjut setelah diangkat). Tiriskan.
Baca juga: Resep Saus Cokelat Lumer Serbaguna Dari Ganache Mewah hingga Versi Ekonomis
Agar stok kue Lebaran tetap segar hingga berbulan-bulan, perhatikan poin berikut:
Kenapa kacang bawang cepat melempem? Biasanya karena proses penirisan minyak yang kurang maksimal atau dimasukkan ke toples saat masih hangat.
Bolehkah mengganti butter dengan margarin sepenuhnya? Boleh, tetapi aroma dan tekstur lumer (melt-in-the-mouth) akan berkurang secara signifikan.
Baca juga: Resep Ketupat Sayur Lebaran Idulfitri dan Iduladha serta Cara Membuat
Mengapa nastar saya retak? Biasanya karena suhu oven terlalu panas atau selai nanas yang terlalu basah. Gunakan api kecil dan pastikan selai sudah benar-benar kering.
Berapa lama kue kering tahan lama? Nastar tahan 2-3 bulan, sedangkan Putri Salju dan Kacang Bawang bisa tahan hingga 6 bulan jika disimpan di wadah kedap udara.
Bolehkah pakai terigu protein sedang? Bisa, namun hasilnya akan lebih keras (crunchy) daripada lumer. (I-2)
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved