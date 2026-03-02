3 Resep Kue Lebaran: Nastar Lumer, Putri Salju, Kacang Bawang Renyah

Ilustrasi.(Freepik)

MENYAMBUT Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026, persiapan sajian meja tamu menjadi tradisi yang tak terpisahkan. Nastar, Putri Salju, dan Kacang Bawang tetap menjadi primadona.

Berikut panduan resep premium untuk hasil yang lumer, gurih, dan tahan lama. Langsung saja simak dan praktikkan segera ya.

1. Resep Nastar Lumer & Glowing

Kunci nastar yang sempurna terletak pada tekstur kulit yang lembut tetapi tidak hancur saat dipegang.

Bahan: 375g Butter-Margarin, 3 kuning telur, 525g Terigu Pro Rendah, 40g Susu Bubuk, 30g Maizena, Selai Nanas.

375g Butter-Margarin, 3 kuning telur, 525g Terigu Pro Rendah, 40g Susu Bubuk, 30g Maizena, Selai Nanas. Teknik: Aduk margarin dan gula sebentar saja dengan spatula. Hindari overmix agar adonan tidak meleber saat dipanggang.

Aduk margarin dan gula sebentar saja dengan spatula. Hindari agar adonan tidak meleber saat dipanggang. Olesan: Gunakan campuran kuning telur dan sedikit minyak goreng untuk efek mengilap (glowing).

Kunci nastar yang ngeprul (lumer di mulut) terletak pada penggunaan mentega (butter) berkualitas dan teknik pengadukan yang tidak berlebihan.

Bahan Utama:

375 gr Margarin mix Butter (Rekomendasi: Royal Palmia atau Wisman)

30 gr Gula Halus

3 butir Kuning Telur

525 gr Tepung Terigu Protein Rendah (Kunci Biru)

40 gr Susu Bubuk & 30 gr Tepung Maizena

Isian: Selai nanas homemade yang sudah kesat.

Cara Membuat:

1. Campurkan margarin, butter, dan gula halus. Aduk rata dengan spatula saja (jangan terlalu lama agar nastar tidak meleber saat dipanggang).

2. Masukkan kuning telur satu per satu, aduk asal rata.

3. Masukkan campuran terigu, maizena, dan susu bubuk secara bertahap sambil diayak. Aduk hingga adonan bisa dipulung.

4. Ambil sedikit adonan, isi dengan selai nanas, bulatkan.

5. Panggang di oven suhu 150°C selama 25 menit. Keluarkan, dinginkan sebentar.

6. Oles dengan campuran kuning telur dan sedikit minyak/susu kental manis agar *glowing*. Panggang kembali 10 menit.

2. Resep Putri Salju Premium

Putri salju yang berkualitas menggunakan campuran kacang untuk rasa lebih mewah.

Bahan: 300g Butter, 120g Gula Halus, 400g Terigu, 100g Kacang Mete halus.

300g Butter, 120g Gula Halus, 400g Terigu, 100g Kacang Mete halus. Tips: Gunakan gula donat sebagai lapisan luar. Gula donat mengandung cooling agent yang tidak mudah mencair atau basah saat disimpan lama dalam toples.

Putri salju yang enak memiliki tekstur garing tetapi langsung hancur saat digigit, dengan sensasi gurih kacang di dalamnya.

Bahan Utama:

300 gr Salted Butter

120 gr Gula Halus

400 gr Tepung Terigu Protein Rendah

100 gr Tepung Maizena

100 gr Kacang Mete (sangrai, haluskan)

Taburan: Gula halus (untuk dasar) dan Gula Donat (untuk lapisan luar agar tidak basah).

Cara Membuat:

1. Kocok butter dan gula halus hingga pucat.

2. Masukkan kacang mete halus, aduk rata.

3. Tambahkan terigu dan maizena, aduk dengan sendok kayu hingga kalis.

4. Cetak adonan bentuk bulan sabit. Tata di loyang.

5. Panggang suhu 160°C hingga matang (sekitar 30 menit).

6. Tips Penting: Saat masih hangat, gulingkan kue ke gula halus biasa. Setelah dingin, taburi dengan gula donat (dextrose) agar tampilan tetap putih bersih seperti salju.

3. Resep Kacang Bawang Renyah Santan

Rahasia renyah kacang bawang terletak pada proses perendaman dalam bumbu santan sebelum digoreng.

Langkah Detail Proses Marinasi Rendam kacang dalam rebusan santan dan bawang putih selama 2 jam. Penggorengan Gunakan teknik deep fry dengan api sedang hingga kuning keemasan.

Berbeda dengan kacang goreng biasa, kacang bawang yang direndam santan akan jauh lebih renyah dan gurihnya meresap sampai ke dalam.

Bahan Utama:

1 kg Kacang Tanah kupas

500 ml Santan kental

10 siung Bawang Putih (haluskan)

5 siung Bawang Putih (iris tipis, goreng untuk taburan)

1 sdm Garam & 1 sdt Kaldu Bubuk

10 lembar Daun Jeruk (sobek-sobek)

Cara Membuat:

1. Rebus santan bersama bawang putih halus, garam, kaldu, dan daun jeruk hingga mendidih.

2. Masukkan kacang tanah ke dalam rebusan santan panas. Matikan api, diamkan selama 1-2 jam agar bumbu meresap.

3. Tiriskan kacang hingga benar-benar kering dari air santan.

4. Goreng dalam minyak banyak (deep fry) dengan api sedang. Masukkan irisan bawang putih saat kacang sudah setengah matang.

5. Angkat saat warna mulai kuning keemasan (jangan tunggu cokelat karena proses pematangan berlanjut setelah diangkat). Tiriskan.

Tips Agar Kue Kering Tahan Lama

Agar stok kue Lebaran tetap segar hingga berbulan-bulan, perhatikan poin berikut:

Suhu Ruang: Jangan memasukkan kue panas ke dalam toples karena uap air akan memicu jamur.

Jangan memasukkan kue panas ke dalam toples karena uap air akan memicu jamur. Wadah Kedap Udara: Pastikan tutup toples memiliki seal karet yang rapat.

Pastikan tutup toples memiliki seal karet yang rapat. Silica Gel: Tambahkan silica gel khusus makanan untuk menjaga kerenyahan.

Tambahkan silica gel khusus makanan untuk menjaga kerenyahan. Kue tekstur berbeda: Jangan campur kue bertekstur lembut (nastar) dengan yang keras dalam satu wadah.

Pertanyaan Sering Muncul

Kenapa kacang bawang cepat melempem? Biasanya karena proses penirisan minyak yang kurang maksimal atau dimasukkan ke toples saat masih hangat.

Bolehkah mengganti butter dengan margarin sepenuhnya? Boleh, tetapi aroma dan tekstur lumer (melt-in-the-mouth) akan berkurang secara signifikan.

Mengapa nastar saya retak? Biasanya karena suhu oven terlalu panas atau selai nanas yang terlalu basah. Gunakan api kecil dan pastikan selai sudah benar-benar kering.

Berapa lama kue kering tahan lama? Nastar tahan 2-3 bulan, sedangkan Putri Salju dan Kacang Bawang bisa tahan hingga 6 bulan jika disimpan di wadah kedap udara.

Bolehkah pakai terigu protein sedang? Bisa, namun hasilnya akan lebih keras (crunchy) daripada lumer. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.