Resep Kastengel Teflon Renyah: Solusi Kue Lebaran Mewah Tanpa Oven

MENJELANG Lebaran 2026, persiapan membuat kue kering menjadi tradisi yang tak terlewatkan. Salah satu primadona yang selalu ada di meja tamu adalah Kastengel. Namun, kendala tidak adanya oven seringkali membuat niat membuat kue surut. Padahal, Anda bisa menghasilkan Kastengel yang renyah, lumer, dan ngeju hanya dengan menggunakan teflon.
Berikut adalah bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar atau minimarket terdekat:
Kocok margarin dan kuning telur menggunakan garpu atau whisk hingga tercampur rata dan teksturnya menjadi lembut. Masukkan parutan keju ke dalam adonan margarin, aduk kembali hingga merata.
Masukkan tepung terigu, maizena, dan susu bubuk yang sudah diayak. Aduk menggunakan spatula hingga adonan kalis dan bisa dibentuk. Hindari menguleni dengan tangan terlalu lama karena panas tubuh bisa membuat margarin meleleh dan kue menjadi keras saat matang.
Gilas adonan dengan ketebalan sekitar 1 cm. Potong-potong adonan berbentuk persegi panjang (ukuran standar kastengel). Tata di atas piring atau loyang sementara, olesi permukaannya dengan kuning telur, dan taburi keju parut di atasnya.
Siapkan teflon yang sudah dialasi kertas roti atau diolesi tipis margarin. Tata adonan kastengel dengan memberi jarak. Tutup teflon rapat-rapat. Gunakan api paling kecil selama kurang lebih 30 hingga 45 menit. Cek secara berkala setiap 15 menit untuk memastikan bagian bawah tidak gosong.
Secara rasa, keduanya hampir sama jika menggunakan bahan keju yang berkualitas. Perbedaannya terletak pada tekstur; kastengel teflon cenderung lebih lembut dan membutuhkan waktu pendinginan lebih lama di udara terbuka agar bisa mencapai tingkat kerenyahan yang maksimal.
Jika disimpan dalam toples kedap udara setelah benar-benar dingin, kastengel ini bisa bertahan hingga 1-2 bulan. Pastikan tidak ada uap panas yang tersisa saat memasukkannya ke dalam wadah.
|Kelebihan
|Kekurangan
|Hemat listrik dan gas
|Kapasitas panggang terbatas
|Cocok untuk pemula/anak kos
|Butuh pengawasan api yang ekstra
Itulah tutorial praktis membuat kastengel renyah hanya dengan teflon. Kini, keterbatasan alat bukan lagi penghalang untuk menyajikan hidangan spesial di hari raya. Selamat mencoba!
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
