7 Penyebab Nastar Retak dan Tips Membuat Permukaan Glowing Sempurna

Ilustrasi(Pinterest)

MEMASUKI musim persiapan kue kering Lebaran, nastar tetap menjadi primadona yang tak tergantikan di meja tamu. Namun, tantangan terbesar bagi pembuat kue rumahan adalah menjaga agar permukaan nastar tidak retak dan tetap terlihat mengkilap atau glowing sempurna. Nastar yang pecah sering kali dianggap kurang menarik secara estetika, meskipun rasanya tetap lezat.

Penyebab nastar retak bisa sangat bervariasi, mulai dari kesalahan teknis saat mengocok adonan hingga pengaturan suhu oven yang kurang tepat. Memahami anatomi kegagalan ini adalah langkah awal untuk menghasilkan kue kering kualitas premium. Berikut adalah analisis mendalam mengenai penyebab kegagalan tersebut beserta solusinya.

7 Penyebab Utama Nastar Retak Saat Dipanggang

1. Pengocokan Mentega yang Terlalu Lama (Overmix)

Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pemula adalah mengocok mentega dan gula terlalu lama menggunakan mixer. Saat mentega dikocok berlebihan, volume udara yang masuk ke dalam adonan menjadi terlalu banyak. Saat terkena panas oven, udara ini akan memuai secara drastis dan menekan kulit nastar hingga pecah. Cukup kocok mentega hingga tercampur rata (sekitar 1-2 menit) agar tekstur kulit tetap kokoh namun tetap lumer di mulut.

Baca juga : Masterclass Kue Kering: Persiapan Lebaran dan Hampers Estetik 2026

2. Kadar Air pada Selai Nanas Terlalu Tinggi

Selai nanas yang masih basah atau lembap adalah musuh utama integritas kulit nastar. Saat proses pemanggangan, uap air yang terperangkap di dalam selai akan berusaha keluar. Tekanan uap inilah yang menyebabkan kulit nastar retak dari dalam. Pastikan selai nanas dimasak hingga benar-benar kering, kalis, berwarna gelap keemasan, dan bisa dipulung dengan mudah tanpa lengket di tangan.

3. Suhu Oven yang Terlalu Tinggi

Suhu oven yang terlalu panas (di atas 160 derajat Celsius) di awal pemanggangan akan membuat bagian luar adonan mengeras secara instan sebelum bagian dalamnya matang. Akibatnya, saat bagian dalam memuai karena panas, kulit luar yang sudah kaku tidak lagi elastis dan akhirnya pecah. Gunakan suhu stabil antara 130-150 derajat Celsius untuk hasil pemanggangan yang merata.

4. Tekstur Adonan yang Terlalu Keras atau Kering

Jika rasio tepung terigu terlalu dominan dibandingkan lemak (mentega atau margarin), adonan akan kehilangan elastisitasnya. Adonan yang kering dan rapuh sangat rentan retak, baik saat proses pembulatan maupun saat terkena panas oven. Pastikan Anda mengikuti takaran resep dengan akurat, terutama perbandingan antara kuning telur dan mentega.

5. Adonan Terlalu Lama Terpapar Suhu Ruang

Adonan nastar mengandung kadar lemak yang tinggi. Jika dibiarkan terlalu lama di suhu ruang yang panas sebelum masuk oven, mentega akan mulai meleleh. Hal ini merusak struktur adonan. Sebaiknya, simpan sebagian adonan di dalam lemari es jika Anda memanggang dalam jumlah banyak secara bertahap.

6. Pengisian Selai yang Terlalu Penuh

Memberikan isian selai yang terlalu banyak tanpa menyisakan ruang yang cukup bagi kulit untuk menopangnya akan meningkatkan risiko keretakan. Pastikan perbandingan antara berat kulit dan berat isian seimbang (biasanya rasio 2:1 atau sesuai selera namun tetap proporsional).

7. Kesalahan Waktu Pengolesan Kuning Telur

Banyak orang mengoleskan campuran kuning telur saat adonan masih mentah. Ini adalah kesalahan teknis yang sering menyebabkan tampilan "peta" atau retak seribu pada permukaan. Olesan kuning telur yang ikut terpapar panas sejak awal akan pecah seiring dengan pemuaian adonan nastar.

Rahasia Nastar Glowing: Teknik Double Coating Untuk mendapatkan hasil permukaan yang sangat mengkilap layaknya porselen, ikuti teknik berikut:

Racikan Olesan: Campurkan 2 butir kuning telur (disarankan telur bebek untuk warna lebih pekat), 1 sendok teh minyak goreng, dan 1 sendok teh susu kental manis atau madu.

Campurkan 2 butir kuning telur (disarankan telur bebek untuk warna lebih pekat), 1 sendok teh minyak goreng, dan 1 sendok teh susu kental manis atau madu.

Waktu Pengolesan: Panggang nastar hingga 80% matang (sekitar 20-25 menit). Keluarkan dari oven dan biarkan hingga suhu ruang.

Panggang nastar hingga 80% matang (sekitar 20-25 menit). Keluarkan dari oven dan biarkan hingga suhu ruang.

Double Coating: Oleskan campuran telur secara merata. Tunggu hingga olesan pertama mengering (kering sentuh), lalu oleskan kembali untuk kedua kalinya.

Oleskan campuran telur secara merata. Tunggu hingga olesan pertama mengering (kering sentuh), lalu oleskan kembali untuk kedua kalinya.

Finishing: Panggang kembali selama 5 menit dengan suhu rendah (100-110 derajat Celsius) hanya untuk mematangkan olesan tanpa merusak warnanya.

Panggang kembali selama 5 menit dengan suhu rendah (100-110 derajat Celsius) hanya untuk mematangkan olesan tanpa merusak warnanya.

Practical Checklist: Tips Tambahan Nastar Anti Gagal

Langkah Manfaat Sangrai Tepung Terigu Membuat kue lebih awet, renyah, dan ringan. Gunakan Mentega Dingin Menjaga agar adonan tidak mudah meleber saat dibentuk. Gunakan Kuas Halus Menghindari bekas garis-garis kuas pada permukaan glowing. Dinginkan Sebelum Toples Mencegah penguapan di dalam toples yang memicu jamur.

People Also Ask (FAQ)

Mengapa nastar saya melebar saat dipanggang?

Biasanya disebabkan oleh penggunaan gula halus yang berlebihan atau pengocokan mentega yang terlalu lama (overmix), sehingga struktur lemak rusak dan adonan kehilangan kemampuan untuk menahan bentuknya.

Berapa lama daya tahan nastar rumahan?

Jika dipanggang dengan tingkat kekeringan yang pas dan menggunakan selai yang benar-benar kering, nastar dapat bertahan 3 hingga 6 bulan dalam wadah kedap udara yang bersih.

Apakah madu wajib ditambahkan pada olesan?

Madu berfungsi memberikan efek kilau tambahan dan warna keemasan yang cantik. Jika tidak ada, Anda bisa menggantinya dengan susu kental manis atau sedikit sirup glukosa.

Dengan mengikuti panduan teknis di atas, nastar buatan Anda tidak hanya akan memiliki rasa yang lumer di mulut, tetapi juga tampilan visual yang mewah dan profesional untuk menyemarakkan momen Lebaran 2026 bersama keluarga.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.