Rahasia Opor Ayam Gurih dan Sambal Kentang Ati Antiamis untuk Lebaran

LEBARAN di Indonesia identik dengan hidangan khas yang menggugah selera. Dua menu yang wajib ada di meja makan ialah opor ayam dan sambal goreng kentang ati. Perpaduan rasa gurih santan dan pedas manis sambal menjadi pelengkap sempurna untuk ketupat.

Memasuki Maret 2026, harga bahan pokok seperti ayam ras terpantau berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Agar momen hari raya semakin istimewa, berikut adalah panduan lengkap memasak menu Lebaran yang anti-gagal, awet, dan lezat.

Resep Opor Ayam Kuning Spesial Lebaran

Kunci kelezatan opor ayam terletak pada bumbu yang meresap dan kuah santan yang tidak pecah. Penggunaan ayam kampung sangat disarankan untuk menghasilkan kaldu yang lebih gurih.

Bahan-bahan:

1 ekor ayam (potong 10-12 bagian)

1.000 ml santan (bagi menjadi santan kental dan encer)

2 batang serai (geprek)

4 lembar daun salam

3 cm lengkuas (geprek)

Garam, gula, dan kaldu ayam secukupnya

Bumbu Halus:

10 butir bawang merah

6 siung bawang putih

4 butir kemiri sangrai

3 cm kunyit bakar

2 cm jahe

1 sdm ketumbar

Cara Membuat:

Tumis bumbu halus bersama serai, daun salam, dan lengkuas hingga harum dan matang sempurna. Masukkan potongan ayam, aduk hingga daging ayam berubah warna dan bumbu menyatu. Tuangkan santan encer. Masak dengan api sedang hingga ayam terasa empuk. Tambahkan santan kental, garam, dan gula. Aduk terus perlahan agar santan tidak pecah hingga kuah mendidih dan sedikit mengental.

Tips Pro: Tumis bumbu hingga benar-benar tanak (minyak terpisah dari bumbu) agar opor tidak mudah basi saat disimpan.

Resep Sambal Goreng Kentang Ati Ampela

Hidangan ini memberikan kontras tekstur dan rasa pedas yang menyeimbangkan gurihnya opor. Rahasianya ada pada pengolahan ati ampela agar tidak amis.

Bahan-bahan:

500 gr kentang (potong dadu, goreng hingga kering)

5 pasang ati ampela (rebus dengan jahe, lalu potong dadu)

2 papan petai (opsional)

200 ml santan encer

Minyak goreng secukupnya

Bumbu Halus:

10 buah cabai merah besar

5 buah cabai keriting (sesuai selera pedas)

8 butir bawang merah

4 siung bawang putih

1 sdt terasi bakar

Cara Membuat:

Tumis bumbu halus hingga harum dan mengeluarkan minyak. Masukkan ati ampela yang sudah direbus dan petai, aduk rata. Tuangkan sedikit santan, masak hingga bumbu meresap dan santan menyusut. Masukkan kentang goreng, aduk cepat hingga seluruh bumbu membalut kentang. Angkat dan sajikan.

FAQ: Pertanyaan Seputar Menu Lebaran

Bagaimana cara agar ati ampela tidak amis?

Rebus ati ampela dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan irisan jahe, daun salam, dan sedikit garam. Buang air rebusan pertama sebelum dipotong-potong untuk dimasak bersama sambal goreng.

Berapa lama opor ayam bisa bertahan?

Opor ayam yang dimasak dengan benar bisa bertahan hingga 2-3 hari jika rutin dipanaskan. Pastikan menggunakan sendok bersih saat mengambil masakan dari wadah untuk menghindari kontaminasi bakteri.

Bagaimana agar opor tidak cepat basi?

Pastikan bumbu ditumis hingga benar-benar matang (berubah warna lebih gelap) dan gunakan santan dari kelapa segar yang diperas dengan air matang.

Bolehkah menggunakan santan instan?

Bisa, tetapi tambahkan sedikit air dan masukkan di tahap akhir agar aroma kelapanya tetap terasa segar.

Bagaimana cara menyimpan sisa menu Lebaran?

Simpan dalam wadah kedap udara di kulkas setelah suhu makanan turun. Saat menghangatkan, gunakan api kecil dan jangan terlalu sering diaduk.

Komponen Tips Utama Ayam Gunakan ayam kampung untuk kuah lebih bening dan gurih. Kentang Goreng hingga benar-benar kering agar tidak lembek saat dicampur bumbu. Santan Selalu aduk perlahan setelah santan kental masuk agar tekstur tetap halus.

Persiapan Lebaran

Beli ayam dan ati ampela H-2 (simpan di freezer).

Kupas dan potong kentang H-1 (rendam air agar tidak hitam).

Sangrai kemiri dan ketumbar untuk aroma lebih kuat.

Siapkan bawang goreng melimpah untuk taburan.

Demikian panduan membuat menu Lebaran spesial. Selamat mencoba dan semoga hidangan Anda menjadi favorit keluarga di hari yang fitri! (I-2)

