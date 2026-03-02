Rahasia Opor Ayam Gurih dan Sambal Kentang Ati Antiamis untuk Lebaran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LEBARAN di Indonesia identik dengan hidangan khas yang menggugah selera. Dua menu yang wajib ada di meja makan ialah opor ayam dan sambal goreng kentang ati. Perpaduan rasa gurih santan dan pedas manis sambal menjadi pelengkap sempurna untuk ketupat.
Memasuki Maret 2026, harga bahan pokok seperti ayam ras terpantau berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Agar momen hari raya semakin istimewa, berikut adalah panduan lengkap memasak menu Lebaran yang anti-gagal, awet, dan lezat.
Kunci kelezatan opor ayam terletak pada bumbu yang meresap dan kuah santan yang tidak pecah. Penggunaan ayam kampung sangat disarankan untuk menghasilkan kaldu yang lebih gurih.
Hidangan ini memberikan kontras tekstur dan rasa pedas yang menyeimbangkan gurihnya opor. Rahasianya ada pada pengolahan ati ampela agar tidak amis.
Rebus ati ampela dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan irisan jahe, daun salam, dan sedikit garam. Buang air rebusan pertama sebelum dipotong-potong untuk dimasak bersama sambal goreng.
Opor ayam yang dimasak dengan benar bisa bertahan hingga 2-3 hari jika rutin dipanaskan. Pastikan menggunakan sendok bersih saat mengambil masakan dari wadah untuk menghindari kontaminasi bakteri.
Pastikan bumbu ditumis hingga benar-benar matang (berubah warna lebih gelap) dan gunakan santan dari kelapa segar yang diperas dengan air matang.
Bisa, tetapi tambahkan sedikit air dan masukkan di tahap akhir agar aroma kelapanya tetap terasa segar.
Simpan dalam wadah kedap udara di kulkas setelah suhu makanan turun. Saat menghangatkan, gunakan api kecil dan jangan terlalu sering diaduk.
|Komponen
|Tips Utama
|Ayam
|Gunakan ayam kampung untuk kuah lebih bening dan gurih.
|Kentang
|Goreng hingga benar-benar kering agar tidak lembek saat dicampur bumbu.
|Santan
|Selalu aduk perlahan setelah santan kental masuk agar tekstur tetap halus.
Demikian panduan membuat menu Lebaran spesial. Selamat mencoba dan semoga hidangan Anda menjadi favorit keluarga di hari yang fitri! (I-2)
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
