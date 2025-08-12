Resep Sup Ayam Jahe Hangatkan Tubuh dan Percepat Pemulihan Saat Flu

Headline
SAAT musim pancaroba tiba, flu dan demam menjadi penyakit yang sering menyerang. Selain beristirahat yang cukup, mengonsumsi makanan yang hangat dan bernutrisi bisa membantu mempercepat pemulihan.
Salah satu resep khas yang telah diwariskan secara turun-temurun adalah sup ayam dengan jahe. Kombinasi rasa gurih dari kaldu ayam, pedas hangat dari jahe, dan aroma wangi dari bumbu lainnya menjadikan sup ini bukan hanya lezat, tapi juga efektif sebagai "obat alami" untuk melawan gejala flu.
Jahe, bahan utama dalam sup ini, memiliki kandungan gingerol yang bersifat anti-inflamasi dan antioksidan. Sifat ini sangat membantu meredakan sakit tenggorokan, mengurangi peradangan, dan menghangatkan tubuh dari dalam. Sementara itu, kaldu ayam yang kaya akan protein dan mineral berfungsi untuk memperkuat sistem imun.
Berikut adalah resep sup ayam jahe yang mudah dibuat di rumah, cocok untuk menghangatkan tubuh dan membantu pemulihan saat sakit.
Sup ayam jahe tidak hanya nikmat disantap saat sakit, tapi juga bisa menjadi hidangan sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh. Aroma jahe yang khas dan rasa kuahnya yang ringan akan memberikan sensasi hangat yang menenangkan. (Sasa/Cookpad/Z-2)
