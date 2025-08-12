Resep Sup Ayam Jahe Hangatkan Tubuh dan Percepat Pemulihan Saat Flu

Ilustrasi(klikdokter)

SAAT musim pancaroba tiba, flu dan demam menjadi penyakit yang sering menyerang. Selain beristirahat yang cukup, mengonsumsi makanan yang hangat dan bernutrisi bisa membantu mempercepat pemulihan.

Salah satu resep khas yang telah diwariskan secara turun-temurun adalah sup ayam dengan jahe. Kombinasi rasa gurih dari kaldu ayam, pedas hangat dari jahe, dan aroma wangi dari bumbu lainnya menjadikan sup ini bukan hanya lezat, tapi juga efektif sebagai "obat alami" untuk melawan gejala flu.

Jahe, bahan utama dalam sup ini, memiliki kandungan gingerol yang bersifat anti-inflamasi dan antioksidan. Sifat ini sangat membantu meredakan sakit tenggorokan, mengurangi peradangan, dan menghangatkan tubuh dari dalam. Sementara itu, kaldu ayam yang kaya akan protein dan mineral berfungsi untuk memperkuat sistem imun.

Resep Sup Ayam-Jahe

Berikut adalah resep sup ayam jahe yang mudah dibuat di rumah, cocok untuk menghangatkan tubuh dan membantu pemulihan saat sakit.

Bahan-bahan:

1/2 kg ayam, potong menjadi beberapa bagian atau gunakan bagian dada tanpa tulang.

2 liter air

3 ruas jahe, memarkan atau iris tipis

3 siung bawang putih, memarkan

1 batang serai, memarkan

1 buah wortel, potong-potong

100 gr jamur shitake (opsional), potong-potong

1 batang daun bawang, iris

1 sdt lada bubuk

1 sdt garam atau sesuai selera

1 sdm minyak wijen (opsional)

Cara Membuat:

Rebus ayam: Masukkan potongan ayam ke dalam panci yang sudah berisi air. Rebus hingga mendidih dan buang buih yang muncul di permukaan agar kaldu lebih jernih.

Masukkan bumbu: Setelah air mendidih, masukkan jahe, bawang putih, dan serai yang sudah dimemarkan. Masak dengan api kecil hingga ayam menjadi empuk dan kaldu mengeluarkan aroma harum.

Tambahkan sayuran: Masukkan potongan wortel dan jamur. Masak hingga wortel empuk.

Bumbui: Beri garam dan lada bubuk. Aduk rata dan koreksi rasa. Kalau suka, boleh tambahkan minyak wijen agar aromanya lebih harum.

Sajikan: Sebelum diangkat, masukkan irisan daun bawang. Aduk sebentar lalu matikan api.

Sup ayam jahe siap dinikmati selagi hangat.

Sup ayam jahe tidak hanya nikmat disantap saat sakit, tapi juga bisa menjadi hidangan sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh. Aroma jahe yang khas dan rasa kuahnya yang ringan akan memberikan sensasi hangat yang menenangkan. (Sasa/Cookpad/Z-2)