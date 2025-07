Sup Hangat Bisa Bantu Redakan Gejala Flu, Ini Penjelasan Ilmiahnya

Cuaca ekstrem bikin tubuh rentan flu? Sup hangat dari bahan alami terbukti membantu meringankan gejala flu serta mempercepat pemulihan.(freepik)

CUACA yang ekstrem kerap membuat banyak orang rentan terhadap flu. Walaupun sering dianggap sebagai penyakit ringan, flu dengan gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sakit kepala bisa menghambat aktivitas harian.Walaupun obat flu mudah tersedia, efek samping seperti rasa kantuk yang berlebihan atau mual sering kali menjadi pertimbangan bagi sebagian orang.

Sebagai alternatif, sup yang terbuat dari bahan-bahan alami dapat membantu meringankan gejala flu. Sebuah penelitian dari University of West Scotland, Inggris, menelusuri dan menganalisis khasiat sup dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Para peneliti menemukan empat uji coba terkontrol secara acak yang dilaksanakan di Amerika Utara dan Asia dengan melibatkan total 342 peserta. Dalam uji coba itu, dua menggunakan sup ayam. Sedangkan lainnya menggunakan sup yang herba dan rempah-rempah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan mengonsumsi sup hangat dapat membantu meringankan gejala flu secara ringan dan mempercepat proses penyembuhan sekitar 1,5 hingga 2 hari. Di samping itu, sup berpotensi menurunkan peradangan dalam darah.

Bahan Alami

Sup yang kaya akan bahan alami seperti bawang putih, jahe, dan kunyit memiliki manfaat yang sangat baik. Bawang putih memilik kandungan sulfur yang bersifat antioksidan dan anti-inflamasi.

Sementara itu, jahe dan kunyit bekerja saling melengkapi dalam membantu meredakan peradangan di dalam tubuh. Penambahan sayuran hijau juga memberikan pasokan antioksidan dan vitamin yang penting dalam proses pemulihan.

Kehangatan dan kelembapan dari sup pun berperan signifikan. Uap panasnya dapat meredakan saluran pernapasan yang teriritasi dan membantu melunakkan lendir, sehingga mengurangi hidung tersumbat dan rasa tidak nyaman di tenggorokan. Kaldu dari sup yang mudah dicerna juga merupakan keuntungan, khususnya saat nafsu makan berkurang akibat sakit.

Selain itu, kaldu yang ringan ini sangat membantu saat nafsu makan menurun atau perut terasa tidak nyaman. Kaldu ayam sering disarankan, tetapi tidak harus, sup vegan dan vegetarian juga bisa menjadi pilihan yang baik.

Walaupun bukan solusi ajaib, sup dapat berfungsi sebagai pendukung yang bermanfaat untuk membantu tubuh melawan flu dengan cara alami. Jadi, saat flu menyerang, semangkuk sup hangat bisa menjadi pilihan menenangkan dan bermanfaat. (Eating Well/Z-2)