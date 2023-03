Empat Resep Olahan Sup Tinggi Nutrisi dan Sehat Untuk si Kecil

MENJAGA nafsu makan anak menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama jika si kecil picky eater atau memiliki kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi nafsu makannya.

Ibu perlu kreatif dan berkreasi untuk membuat makanan yang enak namun tetap kaya akan nutrisi agar si kecil senang dan tertarik untuk makan.

Nah salah satu makanan yang lezat dan memiliki kandungan gizi tinggi adalah resep olahan sup sehat. Dengan menghidangkan sup, ibu bisa memasukkan protein dan juga sayuran, tanpa khawatir si kecil melakukan penolakan.

Beberapa ibu mungkin khawatir dengan penggunaan MSG (monosodium glutamate) dalam pembuatan sup. Tenang, takaran tepat MSG bisa melezatkan sup tanpa efek samping yang berlebihan seperti sakit kepala dan gangguan tidur.

FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat) menyatakan, MSG aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. MSG atau micin ini juga penting dalam menjaga imun tubuh, loh.

Penggunaan MSG juga dapat digunakan untuk mengurangi asupan garam NaCl atau garam dapur karena senyawa ini dapat meningkatkan intensitas rasa asin dari garam dapur. Terlebih, rasa umami atau gurih akan semakin terasa dengan adanya MSG.

Jadi ibu nggak perlu khawatir karena penggunaan MSG sesuai takaran, tetap aman dan diizinkan untuk dikonsumsi semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa.

Kini ada banyak kreasi resep olahan sup sehat yang bisa ibu buat sendiri di rumah.

1. Sup asparagus jagung



dok : shutterstock



Bahan:

100 gr asparagus segar

1 buah jagung manis, pipil

1 buah wortel, potong dadu

1 batang daun bawang, iris tipis

1 butir putih telur ayam kampung

1 ruas jahe, geprek

3 sdm minyak kanola

800 ml air

Bumbu:

1/2 buah bawang bombay, iris cincang

2 siung bawang putih, geprek cincang

1 sdt kaldu jamur bubuk

1/2 sdt lada putih bubuk

1/2 sdt himalayan salt

1 sdt saus tiram

Sasa MSG secukupnya

Cara membuat:

Didihkan air kurang lebih sebanyak 1 liter, rebus asparagus sebentar. Angkat dan tiriskan, jangan buang airnya. Panaskan minyak kanola, tumis bawang bombay dan bawang putih hingga layu dan harum. Tuang air rebusan asparagus. Masukkan wortel dan jagung manis, tunggu hingga hampir matang. Tuangkan putih telur sambil diaduk menggunakan whisk. Tambahkan lada, kaldu jamur bubuk, himalayan salt, saus tiram, dan Sasa MSG secukupnya, lalu aduk rata. Masukkan asparagus, lalu taburi daun bawang di atasnya.

Asparagus ini salah satu sayuran yang banyak mengandung nutrisi dan cocok dikonsumsi si kecil. Moms bisa mengolah sayuran hijau ini menjadi sup asparagus yang lezat. Terlebih, rasa dari asparagus ini juga cocok di lidah anak-anak.

2. Broccoli cream sup



dok : shutterstock



Bahan:

2 brokoli ukuran besar, potong per kuntumnya

2 buah wortel, iris bulat

300 ml susu segar fullcream

500-700 ml air (sesuaikan kekentalan sup)

Bahan tumisan:

1 buah bawang bombay, cincang halus

3 siung bawang putih, geprek, cincang halus

2 sdm margarin

2 sdm tepung terigu

Bahan bumbu:

Gula pasir secukupnya

Lada bubuk secukupnya

1/2 sdt garam

Parmesan secukupnya

Sasa MSG secukupnya

Cara membuat:

Panaskan margarin, tumis bawang bombay dan bawang putih hingga wangi. Tambahkan tepung terigu. Aduk cepat hingga kalis. Masukkan susu, kemudian aduk rata. Masukkan brokoli, wortel. Aduk rata. Masukkan garam, lada hitam, dan MSG secukupnya. Tambahkan air, aduk rata. Tutup panci. Biarkan hingga sayuran matang. Pindahkan ke mangkuk dan taburi parmesan.

Broccoli cream soup merupakan salah satu menu hidangan yang tepat saat udara dingin menyerang. Dengan tekstur yang lembut dan creamy, sup krim brokoli juga mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh si kecil seperti serat, vitamin C, dan kalsium.

3. Sup makaroni ayam



dok : shutterstock



Bahan:

1/2 ekor ayam kampung, potong-potong

2 buah wortel, kupas, iris tipis

100 gr makaroni elbow

5 buah buncis, potong-potong

1 buah tomat merah, potong-potong

1,5 liter air

1 sdm mentega

Daun bawang secukupnya, iris kasar

Bumbu:

1 buah bawang bombay, cincang

1/2 sdt pala bulat

1/2 sdt merica

1 sdm merica bubuk

1 sdt garam

1 sdm kaldu jamur

Sasa MSG secukupnya

Cara membuat:

Didihkan air secukupnya dalam panci. Masukkan ayam dan masak hingga daging ayam lunak. Rebus makaroni dengan air secukupnya hingga lunak dan tiriskan. Lelehkan mentega dalam wajan, tumis bawang putih dan bawang bombay hingga layu dan harum. Angkat, masukkan ke dalam rebusan ayam. Masak dengan api kecil. Tambahkan wortel, lalu rebus hingga lunak. Tambahkan tomat, buncis dan makaroni. Bumbui dengan merica, pala, kaldu jamur, garam dan MSG. Biarkan hingga seluruhnya matang. Matikan api. Pindahkan ke mangkuk dan beri taburan daun bawang iris.

Sup makaroni ayam sepertinya selalu jadi andalan para ibu ketika anak-anaknya sedang sudah makanan atau sakit. Sup makaroni ayam juga bisa jadi hidangan yang nikmat disajikan dalam kondisi apapun. Rasanya yang kenyal dan gurih dapat membuat di kecil tertarik untuk menyantapnya. Terlebih Moms juga nggak perlu repot memasaknya karena sup ini terbilang simpel, enak dan sehat.

4. Sup tahu



dok: shutterstock





Bahan:

1 kotak tahu sutra, potong dadu

1 batang daun bawang, iris

700 ml air

Bumbu:

1/2 sdt lada bubuk

1 sdt kecap asin

1 sdt minyak wijen

1 sdt kaldu jamur

Sasa MSG secukupnya

Cara membuat:

Didihkan air dalam panci lalu masukkan potongan tahu. Rebus sekitar 10 menit. Kemudian masukkan bumbu, dari lada bubuk, kecap asin, minyak wijen, kaldu jamur, dan MSG secukupnya, lalu aduk rata. Masak kembali selama 5 menit. Jika sudah matang tambahkan irisan daun bawang. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Biasanya si kecil susah untuk makan tahu karena rasanya yang hambar. Namun dengan racikan bahan dan bumbu sederhana, sup tahu ini bakal dicintai si kecil loh. Ibu bisa mengatasinya dengan menggunakan minyak wijen dan juga kecap asin. Penambahan MSG juga bisa digunakan untuk mendapatkan rasa gurih di resep ini.

