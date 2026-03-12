Ini Jenis Kanker Ginjal yang Paling Banyak Menyerang Orang Dewasa

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kanker ginjal sering kali menjadi "penyakit senyap" karena gejalanya yang jarang terlihat pada stadium awal. Namun, statistik menunjukkan bahwa kelompok usia 65-74 tahun, terutama pria, memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi terkena penyakit ini.
Dari berbagai jenis yang ada, terdapat satu jenis spesifik yang mendominasi sebagian besar kasus pada orang dewasa.
Berdasarkan data medis, Karsinoma Sel Renal (RCC) adalah jenis kanker ginjal yang paling umum ditemukan pada orang dewasa. Tidak tanggung-tanggung, jenis ini mencakup sekitar 85% dari total kasus kanker ginjal secara keseluruhan.
Penyakit ini bermula pada sel-sel yang melapisi tubulus ginjal (tabung kecil yang menyaring darah). Umumnya, RCC berkembang sebagai tumor tunggal pada satu ginjal, meski dalam beberapa kasus dapat menyerang kedua sisi sekaligus.
Selain RCC, orang dewasa juga perlu mewaspadai jenis lain seperti:
Gaya hidup memainkan peran besar dalam memicu munculnya sel kanker pada ginjal. Beberapa faktor risiko utama meliputi:
Mengingat gejala sering tersembunyi, masyarakat diminta waspada jika mulai merasakan Hematuria (adanya darah dalam urin), nyeri punggung bawah yang tak kunjung sembuh, kelelahan kronis, hingga penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab yang jelas.
Jika ditemukan kecurigaan, dokter biasanya akan melakukan serangkaian tes mulai dari urinalisis, tes darah kreatinin, hingga uji pencitraan seperti CT Scan atau USG.
Kabar baiknya, teknologi kedokteran saat ini menawarkan berbagai opsi pengobatan yang efektif, di antaranya:
Para ahli kesehatan menekankan bahwa menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, dan rutin berolahraga adalah langkah pencegahan terbaik. Meski tidak ada skrining rutin untuk masyarakat umum, mereka yang memiliki faktor risiko tinggi sangat disarankan untuk melakukan konsultasi medis secara berkala.
Kanker ginjal jauh lebih mudah ditangani jika ditemukan pada stadium awal. Jangan menunda pemeriksaan jika Anda merasakan keluhan pada area pinggang atau perubahan pada urin Anda.
Sumber: Gleneagles Hospitals
Ketahui perbedaan mendasar kanker ginjal anak dan dewasa. Dari faktor genetik Tumor Wilms hingga gaya hidup. Peluang sembuh anak capai 90%!
Dokter spesialis anak ungkap peluang kesembuhan kanker ginjal anak capai 90% dengan deteksi dini. Kenali gejala Tumor Wilms dan cara penanganannya di sini.
Kanker ginjal bisa menyerang anak, terutama jenis Tumor Wilms. Kenali gejala benjolan perut, penyebab genetik, dan panduan deteksi dini di rumah.
Salah satu jenis kanker ginjal yang paling sering terjadi pada anak adalah tumor Wilms atau nephroblastoma.
Kenali tanda kanker ginjal pada anak sejak dini. Waspadai perut membesar, demam, dan kencing berdarah. Peluang sembuh capai 90% dengan deteksi tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved