8 Bahaya Kurang Minum Air Putih yang Harus Diketahui

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KURANG minum air putih dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan karena tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang berperan penting dalam menjaga fungsi organ, sirkulasi darah, dan suhu tubuh. Kondisi kekurangan cairan sering disebut Dehidrasi.
Dalam dunia kesehatan, kekurangan cairan dalam tubuh sering disebut Dehidrasi, yaitu keadaan ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.
Kurangnya asupan air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi yang ditandai dengan rasa haus berlebihan, lemas, dan pusing.
Ketika tubuh kekurangan cairan, aliran oksigen ke otak dapat berkurang sehingga memicu sakit kepala.
Air membantu menjaga kelembapan kulit. Jika kurang minum air, kulit bisa menjadi kering dan tampak kusam.
Kekurangan cairan dapat memengaruhi fungsi otak sehingga seseorang menjadi sulit fokus dan mudah lelah.
Kurang minum air dapat menyebabkan pencernaan tidak lancar dan meningkatkan risiko Sembelit.
Kurangnya cairan dapat membuat zat mineral menumpuk di ginjal sehingga meningkatkan risiko Batu Ginjal.
Air membantu mengangkut nutrisi dan oksigen dalam tubuh. Jika kekurangan cairan, tubuh akan lebih cepat merasa lelah.
Ginjal membutuhkan cukup air untuk menyaring racun dari darah. Jika kekurangan cairan, fungsi ginjal bisa terganggu.
Kurang minum air putih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi, gangguan pencernaan, hingga masalah ginjal. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar tubuh tetap sehat. (Z-4)
Sumber: halodoc, alodokter
Air putih sangat penting untuk mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu pencernaan, menjaga fungsi ginjal, dan mengangkut nutrisi.
Kurang minum air putih dapat memengaruhi hampir seluruh fungsi tubuh. Pastikan kebutuhan cairan harian tercukupi agar tubuh tetap sehat dan bugar.
Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, sehingga jika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, berbagai sistem tubuh dapat terganggu dan memicu dehidrasi.
Minum air putih merupakan kebutuhan dasar tubuh untuk menjaga hidrasi, kesehatan organ, dan kelancaran fungsi tubuh secara menyeluruh.
Kebiasaan duduk terlalu lama tanpa aktivitas fisik yang cukup dapat membuat otot Anda kaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved