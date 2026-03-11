Berikut Bahaya Kurang Minum Air Putih yang Harus Diketahui(freepik)

KURANG minum air putih dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan karena tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang berperan penting dalam menjaga fungsi organ, sirkulasi darah, dan suhu tubuh. Kondisi kekurangan cairan sering disebut Dehidrasi.

Dalam dunia kesehatan, kekurangan cairan dalam tubuh sering disebut Dehidrasi, yaitu keadaan ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.

Berikut 8 Bahaya Kurang Minum Air Putih yang Harus Diketahui

1. Dehidrasi

Kurangnya asupan air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi yang ditandai dengan rasa haus berlebihan, lemas, dan pusing.

Baca juga : 13 Bahaya Kurang Minum Air Putih untuk Tubuh

2. Sakit Kepala

Ketika tubuh kekurangan cairan, aliran oksigen ke otak dapat berkurang sehingga memicu sakit kepala.

3. Kulit Menjadi Kering

Air membantu menjaga kelembapan kulit. Jika kurang minum air, kulit bisa menjadi kering dan tampak kusam.

4. Sulit Berkonsentrasi

Kekurangan cairan dapat memengaruhi fungsi otak sehingga seseorang menjadi sulit fokus dan mudah lelah.

Baca juga : 13 Bahaya Kurang Minum Air Putih yang Harus Diketahui

5. Gangguan Pencernaan

Kurang minum air dapat menyebabkan pencernaan tidak lancar dan meningkatkan risiko Sembelit.

6. Risiko Batu Ginjal

Kurangnya cairan dapat membuat zat mineral menumpuk di ginjal sehingga meningkatkan risiko Batu Ginjal.

7. Tubuh Mudah Lelah

Air membantu mengangkut nutrisi dan oksigen dalam tubuh. Jika kekurangan cairan, tubuh akan lebih cepat merasa lelah.

8. Gangguan Fungsi Ginjal

Ginjal membutuhkan cukup air untuk menyaring racun dari darah. Jika kekurangan cairan, fungsi ginjal bisa terganggu.

Kurang minum air putih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi, gangguan pencernaan, hingga masalah ginjal. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar tubuh tetap sehat. (Z-4)

Sumber: halodoc, alodokter