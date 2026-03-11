Kampanye Hari Bebas Bau Badan Tekankan Pentingnya Kebersihan Tubuh

Headline
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan tubuh terus dilakukan berbagai pihak. Salah satunya melalui kampanye Hari Bebas Bau Badan 2026 yang digelar brand perawatan tubuh Deorex dengan membagikan 200.000 produk body odorizer secara gratis kepada masyarakat. Program tersebut berlangsung pada 7-8 Maret 2026 di 21 gerai Guardian yang tersebar di Jakarta serta sejumlah kota penyangga seperti Tangerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari edukasi publik mengenai pentingnya menjaga kesegaran tubuh dalam aktivitas sehari-hari.
Chief Marketing Officer Deorex Ekaputra Suhandojo mengatakan persoalan bau badan masih sering dianggap sepele, padahal kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan dan rasa percaya diri seseorang.
“Melalui kampanye Hari Bebas Bau Badan ini kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan tubuh. Ketika tubuh terasa segar dan bebas bau badan, seseorang akan lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari,” ujarnya di Jakarta, Minggu (8/3).
Ekaputra menambahkan kolaborasi dengan Guardian sebagai mitra ritel diharapkan dapat memperluas jangkauan kampanye edukasi kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan tubuh dapat meningkat sehingga mendukung rasa percaya diri dalam aktivitas sehari-hari,” tuturnya.
Ia menjelaskan pembagian produk secara gratis juga bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mencoba langsung produk yang dapat membantu menjaga kesegaran tubuh sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perawatan diri. Selain pembagian produk, Deorex juga menghadirkan aktivitas interaktif melalui program Raya on The Go yang digelar di Plaza 2 Blok M Hub sebagai bagian dari rangkaian kampanye tersebut.
Dalam kampanye ini, Deorex turut menggandeng sejumlah kreator konten, termasuk KOL Mega Shella dan Lulu, yang berperan dalam menyampaikan pesan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesegaran tubuh. (E-3)
