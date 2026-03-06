Politeknik Kesehatan Bhakti Kencana Kembangkan Pendidikan Kesehatan Berbasis Kompetensi dan Dunia Kerja

Politeknik Kesehatan Bhakti Kencana(MI/HO)

TANTANGAN dunia kesehatan di Indonesia semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjawab kebutuhan tersebut, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Bhakti Kencana hadir sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang berkomitmen mencetak sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang kompeten, profesional, dan siap kerja.

Sebagai perguruan tinggi vokasi, Poltekes Bhakti Kencana mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan industri. Fokus utamanya adalah menjaga keseimbangan antara pemahaman teori dan pengalaman praktik yang kuat di lapangan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan lulusan tidak hanya memiliki kemahiran akademik, tetapi juga keterampilan teknis yang siap diterapkan langsung di dunia pelayanan kesehatan modern.

Program Studi Unggulan dan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Poltekes Bhakti Kencana menawarkan tiga program studi strategis yang dirancang berdasarkan kebutuhan pasar kerja:

Sarjana Terapan (S.Tr.MIK) Manajemen Informasi Kesehatan: Berfokus pada manajemen rekam medis, sistem informasi kesehatan, statistik, hingga administrasi data.

Sarjana Terapan (S.Tr.Ft) Fisioterapi: Menyediakan konsentrasi khusus seperti fisioterapi olahraga (sports physiotherapy), komunitas, muskuloskeletal, hingga rehabilitasi kardiorespirasi.

Diploma III (D3) Farmasi: Menyiapkan tenaga ahli di bidang farmasi klinik, komunitas (apotek & puskesmas), produksi sediaan farmasi, serta administrasi regulasi.

Setiap kurikulum dipadukan dengan praktik laboratorium modern dan program magang di berbagai mitra fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga institusi kesehatan pemerintah.

Sinergi dan Kualitas Akademik

Institusi ini didirikan oleh Dr. H. A. Mulyana, tokoh pendidikan yang juga mengelola Universitas Bhakti Kencana. Kekuatan strategis Poltekes Bhakti Kencana terletak pada jaringan akademiknya yang luas, mencakup lebih dari 50 perguruan tinggi dan institusi pendidikan kesehatan.

Kolaborasi ini membuka peluang besar bagi pengembangan mutu, penelitian, serta perluasan karier bagi para lulusan.

Kualitas pembelajaran didukung penuh oleh jajaran dosen profesional lulusan Magister (S2) dan Doktor (S3) dari berbagai perguruan tinggi terkemuka, baik dalam maupun luar negeri.

Dengan fasilitas yang representatif dan sistem manajemen pendidikan yang terstandar, Poltekes Bhakti Kencana berupaya melahirkan tenaga kesehatan yang memiliki integritas dan sikap humanis.

Melalui pengembangan yang berkelanjutan, Poltekes Bhakti Kencana memposisikan diri sebagai pilihan tepat bagi generasi muda yang ingin meniti karier di bidang kesehatan dengan prospek kerja yang luas dan kualitas pendidikan yang terjamin. (Z-1)