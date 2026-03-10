15 Tips Menahan Ngantuk saat Puasa

Headline
NGANTUK adalah kondisi tubuh dan otak yang menunjukkan tanda-tanda membutuhkan tidur atau istirahat. Biasanya ditandai dengan rasa lelah, mata berat, sulit berkonsentrasi, dan refleks yang lambat.
Ngantuk merupakan tanda alami tubuh membutuhkan tidur atau istirahat, dan biasanya muncul karena kurang tidur, kelelahan, atau kondisi tubuh yang lemah.
Menangani ngantuk dengan tidur cukup dan istirahat teratur sangat penting untuk kesehatan dan produktivitas.
Pastikan tidur malam cukup 6 sampai 8 jam agar tubuh dan otak beristirahat maksimal.
Sahur tepat waktu membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk menahan ngantuk.
Pilih sahur yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, dan sayuran untuk energi tahan lama.
Dehidrasi bisa membuat tubuh cepat lemas dan mengantuk. Minum air cukup saat sahur dan berbuka.
Makanan manis cepat meningkatkan gula darah tapi menurun cepat, membuat cepat mengantuk.
Olahraga ringan seperti stretching atau jalan sebentar membantu tubuh tetap segar.
Membuka jendela atau berjalan sebentar di luar rumah bisa mengurangi rasa kantuk.
Duduk tegak atau berdiri sebentar membantu menjaga kewaspadaan dibanding tidur atau bersandar terlalu lama.
Kafein bisa membantu menahan kantuk, tapi jangan terlalu banyak agar tidak dehidrasi.
Tidur 15 sampai 20 menit siang hari cukup untuk menyegarkan tubuh tanpa mengganggu ritme puasa.
Musik energik atau aktivitas ringan dapat membuat otak tetap aktif.
Suhu panas membuat kantuk lebih cepat datang, pilih tempat sejuk atau ventilasi baik.
Fokus pada aktivitas yang menyenangkan atau menantang bisa mengurangi rasa kantuk.
Bernapas panjang dan dalam membantu oksigen ke otak meningkat, sehingga tubuh lebih segar.
Jangan terlalu larut malam agar tubuh tetap mendapatkan istirahat cukup.
Menahan ngantuk saat puasa membutuhkan kombinasi tidur cukup, sahur bergizi, hidrasi, dan aktivitas fisik ringan. Dengan tips ini, tubuh tetap segar dan produktif sepanjang hari. (Z-4)
