NGANTUK adalah kondisi tubuh dan otak yang menunjukkan tanda-tanda membutuhkan tidur atau istirahat. Biasanya ditandai dengan rasa lelah, mata berat, sulit berkonsentrasi, dan refleks yang lambat.

Ngantuk merupakan tanda alami tubuh membutuhkan tidur atau istirahat, dan biasanya muncul karena kurang tidur, kelelahan, atau kondisi tubuh yang lemah.

Menangani ngantuk dengan tidur cukup dan istirahat teratur sangat penting untuk kesehatan dan produktivitas.

Berikut 15 Tips Menahan Ngantuk saat Puasa

1. Tidur Cukup di Malam Hari

Pastikan tidur malam cukup 6 sampai 8 jam agar tubuh dan otak beristirahat maksimal.

2. Bangun Tepat Waktu untuk Sahur

Sahur tepat waktu membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk menahan ngantuk.

3. Konsumsi Makanan Bergizi saat Sahur

Pilih sahur yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, dan sayuran untuk energi tahan lama.

4. Minum Air Putih yang Cukup

Dehidrasi bisa membuat tubuh cepat lemas dan mengantuk. Minum air cukup saat sahur dan berbuka.

5. Hindari Makanan Tinggi Gula saat Sahur

Makanan manis cepat meningkatkan gula darah tapi menurun cepat, membuat cepat mengantuk.

6. Bergerak Ringan Setelah Sahur

Olahraga ringan seperti stretching atau jalan sebentar membantu tubuh tetap segar.

7. Menghirup Udara Segar

Membuka jendela atau berjalan sebentar di luar rumah bisa mengurangi rasa kantuk.

8. Mengatur Posisi Tubuh

Duduk tegak atau berdiri sebentar membantu menjaga kewaspadaan dibanding tidur atau bersandar terlalu lama.

9. Minum Teh atau Kopi saat Sahur

Kafein bisa membantu menahan kantuk, tapi jangan terlalu banyak agar tidak dehidrasi.

10. Tidur Siang Singkat

Tidur 15 sampai 20 menit siang hari cukup untuk menyegarkan tubuh tanpa mengganggu ritme puasa.

11. Dengarkan Musik atau Lakukan Aktivitas Ringan

Musik energik atau aktivitas ringan dapat membuat otak tetap aktif.

12. Hindari Duduk Lama di Tempat Panas

Suhu panas membuat kantuk lebih cepat datang, pilih tempat sejuk atau ventilasi baik.

13. Tetap Produktif dengan Aktivitas Menarik

Fokus pada aktivitas yang menyenangkan atau menantang bisa mengurangi rasa kantuk.

14. Bernapas dalam dan Teratur

Bernapas panjang dan dalam membantu oksigen ke otak meningkat, sehingga tubuh lebih segar.

15. Atur Pola Tidur Malam Selama Puasa

Jangan terlalu larut malam agar tubuh tetap mendapatkan istirahat cukup.

Menahan ngantuk saat puasa membutuhkan kombinasi tidur cukup, sahur bergizi, hidrasi, dan aktivitas fisik ringan. Dengan tips ini, tubuh tetap segar dan produktif sepanjang hari. (Z-4)

Sumber: siloamhospilat, ciputramedicalcenter