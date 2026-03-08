A- A+

Berikut Tips Mengatasi Ngantuk dalam Perjalanan(freepik)

NGANTUK adalah kondisi ketika seseorang merasa ingin tidur atau mengalami penurunan kewaspadaan karena tubuh dan otak membutuhkan istirahat.

Rasa ngantuk biasanya ditandai dengan mata terasa berat, sering menguap, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lelah.

Berikut 12 Tips Mengatasi Ngantuk dalam Perjalanan

1. Tidur yang Cukup Sebelum Berangkat

Pastikan tubuh sudah cukup istirahat sebelum melakukan perjalanan agar tidak mudah mengantuk.

Baca juga : 11 Tips Mengatasi Ngantuk saat Puasa

2. Mendengarkan Musik

Musik yang energik dapat membantu menjaga otak tetap aktif dan mengurangi rasa kantuk.

3. Mengobrol dengan Teman Perjalanan

Berbicara dengan teman dapat membuat pikiran tetap fokus dan tidak cepat mengantuk.

4. Minum Air Putih yang Cukup

Tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat membantu menjaga energi dan konsentrasi.

Baca juga : 15 Tips agar tidak Ngantuk

5. Mengonsumsi Kopi atau Teh

Minuman berkafein seperti Kopi atau Teh dapat membantu meningkatkan kewaspadaan.

6. Berhenti dan Istirahat Sejenak

Jika perjalanan jauh, berhentilah di tempat istirahat untuk meregangkan tubuh.

7. Menghirup Udara Segar

Membuka jendela atau turun sebentar dari kendaraan dapat membantu mengurangi rasa kantuk.

8. Mengunyah Permen Karet

Mengunyah permen karet dapat merangsang otak agar tetap aktif.

9. Menggerakkan Tubuh

Gerakkan leher, bahu, dan tangan secara ringan agar tubuh tidak terlalu kaku.

10. Makan Camilan Ringan

Camilan sehat seperti buah atau kacang dapat membantu menambah energi.

11. Cuci Muka

Mencuci wajah dengan air dingin dapat membuat tubuh terasa lebih segar.

12. Tidur Singkat Jika Sangat Mengantuk

Jika rasa kantuk sangat kuat, lebih baik berhenti dan tidur sejenak sekitar 15 sampai 20 menit.

Mengatasi ngantuk saat perjalanan bisa dilakukan dengan menjaga tubuh tetap aktif, cukup minum, serta beristirahat jika diperlukan agar perjalanan tetap aman dan nyaman. (Z-4)

Sumber: hellosehat, alodokter