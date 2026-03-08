12 Tips Mengatasi Ngantuk dalam Perjalanan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
NGANTUK adalah kondisi ketika seseorang merasa ingin tidur atau mengalami penurunan kewaspadaan karena tubuh dan otak membutuhkan istirahat.
Rasa ngantuk biasanya ditandai dengan mata terasa berat, sering menguap, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lelah.
Pastikan tubuh sudah cukup istirahat sebelum melakukan perjalanan agar tidak mudah mengantuk.
Musik yang energik dapat membantu menjaga otak tetap aktif dan mengurangi rasa kantuk.
Berbicara dengan teman dapat membuat pikiran tetap fokus dan tidak cepat mengantuk.
Tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat membantu menjaga energi dan konsentrasi.
Minuman berkafein seperti Kopi atau Teh dapat membantu meningkatkan kewaspadaan.
Jika perjalanan jauh, berhentilah di tempat istirahat untuk meregangkan tubuh.
Membuka jendela atau turun sebentar dari kendaraan dapat membantu mengurangi rasa kantuk.
Mengunyah permen karet dapat merangsang otak agar tetap aktif.
Gerakkan leher, bahu, dan tangan secara ringan agar tubuh tidak terlalu kaku.
Camilan sehat seperti buah atau kacang dapat membantu menambah energi.
Mencuci wajah dengan air dingin dapat membuat tubuh terasa lebih segar.
Jika rasa kantuk sangat kuat, lebih baik berhenti dan tidur sejenak sekitar 15 sampai 20 menit.
Mengatasi ngantuk saat perjalanan bisa dilakukan dengan menjaga tubuh tetap aktif, cukup minum, serta beristirahat jika diperlukan agar perjalanan tetap aman dan nyaman. (Z-4)
Sumber: hellosehat, alodokter
Ngantuk biasanya terjadi karena tubuh membutuhkan istirahat atau kualitas tidur yang kurang baik.
Ngantuk biasanya disebabkan karena kurang tidur atau kualitas tidur buruk, dehidrasi atau kurang cairan, makanan berat atau tinggi karbohidrat, kurang aktivitas fisik atau terlalu lama
Ngantuk biasanya disebabkan karena kurang tidur atau kualitas tidur buruk, pola makan yang tidak seimbang, aktivitas fisik yang berlebihan, ruangan panas atau penerangan redup
Ini merupakan sinyal alami bahwa tubuh membutuhkan istirahat atau mengalami penurunan tingkat kewaspadaan.
Baiknya, coba hindari terlalu banyak gula atau karbohidrat olahan saat siang hari karena bisa memicu rasa kantuk lebih cepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved