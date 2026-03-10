Citi Foundation Dukung Respons Kemanusiaan ‘Save the Children Indonesia’ bagi Anak dan Keluarga Terdampak Banjir di Sumatra

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
CITI Foundation berkolaborasi dengan Save the Children Indonesia untuk memberikan respons kemanusiaan menyeluruh bagi anak-anak dan keluarga terdampak banjir di wilayah Sumatra Utara. Dukungan itu mencakup pendirian Temporary Learning Space (TLS), penyediaan dan penguatan pojok baca, serta pemberian Back-to-School Kits untuk membantu proses pemulihan pascabencana. Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Bulan November 2025 telah menyebabkan kerusakan rumah, sekolah, dan infrastruktur publik yang mengharuskan puluhan ribu keluarga mengungsi.
Sebanyak 4.852 sekolah terdampak akibat bencana di wilayah Sumatra, sehingga anak-anak menjadi salah satu kelompok paling rentan terdampak akibat kesulitan akses terhadap pendidikan dan ruang aman.
“Citi percaya bahwa dukungan terhadap ruang belajar yang aman dan layak merupakan hal yang sangat krusial dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak. Hal ini mendasari komitmen Citi Foundation melalui dukungan pendanaan pemulihan pascabencana di Indonesia, Vietnam, Tailan, dan Sri Lanka sebesar total $200.000 atau sekitar Rp3,3 miliar yang disalurkan oleh Save the Children. Di Indonesia, bantuan dipusatkan untuk membantu anak-anak dan keluarga di wilayah Sumatra Utara yang terdampak agar bisa segera pulih dan bangkit kembali,” kata Country Head of Public Affairs, Citi Indonesia, Hario Widyananto, dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (10/3).
Sementara itu, Humanitarian and Program Operations Director, Save the Children Indonesia, Fadli Usman, mengungkapkan bahwa ribuan sekolah yang terdampak menunjukkan besarnya tantangan pemulihan sektor pendidikan serta urgensi memastikan anak-anak dapat segera kembali belajar di lingkungan yang aman dan mendukung.
"Tantangan ini tidak bisa dihadapi sendiri, sehingga kolaborasi dengan Citi Foundation menjadi sangat krusial,” tegas Fadli.
Dirinya meyakini, dukungan pihak swasta termasuk Citi Foundation dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana, terutama dalam memastikan hak anak-anak terpenuhi dalam situasi krisis dan darurat. (E-4)
