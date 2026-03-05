Krisis Greenland 2026: Suhu Menghangat dan Ancaman 'Zona Gelap' bagi Pesisir Dunia

Ilustrasi(visitgreenland.com)

Kondisi iklim di Greenland pada Maret 2026 menunjukkan tren yang kian mengkhawatirkan bagi para ilmuwan dan komunitas global. Berdasarkan data pemantauan terbaru, wilayah Arktik baru saja melewati periode terpanas dan terbasah dalam 125 tahun terakhir, yang memicu percepatan pencairan lapisan es terbesar kedua di dunia tersebut.

Suhu Rata-Rata Maret 2026: Lebih Hangat dari Normal

Pada awal Maret 2026, suhu di wilayah seperti Nuuk dan Ilulissat tercatat berada di kisaran -11°C hingga -7°C. Meski terdengar sangat dingin, angka ini menunjukkan anomali yang lebih hangat dibandingkan rata-rata historis jangka panjang. Suhu air laut di sekitar Nuuk juga bertahan di angka -1°C, yang berkontribusi pada ketidakstabilan rak es di garis pantai wilayah Arktik barat.

Parameter Detail Data (Maret 2026) Suhu Rata-rata Harian -7°C sampai -11°C Kehilangan Es Tahunan ±500 Gigaton (500 Miliar Ton) Kontribusi Kenaikan Laut Global 1,2 Sentimeter (Akumulasi sejak 2002) Status Darurat Lokal Siaga Orca di dekat rak es yang tidak stabil

Fenomena 'Zona Gelap' dan Albedo Es

Salah satu temuan paling krusial di tahun 2026 adalah perluasan "Zona Gelap" di bagian barat lapisan es Greenland. Debu kaya fosfor yang terbawa angin telah memicu ledakan populasi alga di atas permukaan es. Alga ini mengubah warna es yang semula putih cemerlang menjadi abu-abu pekat.

Dampaknya sangat fatal: es yang gelap menyerap lebih banyak energi matahari (menurunkan albedo) daripada memantulkannya, sehingga proses pencairan terjadi berkali-kali lipat lebih cepat. Para peneliti dari DTU Space bahkan melaporkan bahwa Greenland kini bergeser sekitar 2 sentimeter per tahun ke arah barat laut akibat hilangnya beban es purba yang sangat masif.

Dampak Paradoks: Laut Dunia Naik, Laut Greenland Turun

Meskipun pencairan es Greenland menjadi kontributor utama kenaikan permukaan laut di pesisir Amerika Serikat dan Asia, fenomena unik terjadi di wilayah lokal. Karena massa es yang sangat berat berkurang, gaya gravitasi yang sebelumnya "menarik" air laut ke arah pulau tersebut melemah. Akibatnya, permukaan laut di sekitar pesisir Greenland justru diproyeksikan turun hingga satu meter pada akhir abad ini, sementara wilayah lain di dunia justru terancam tenggelam.

Waspada Dampak Geopolitik: Mencairnya es membuka jalur pelayaran baru (Northwest Passage) dan akses ke sumber daya mineral bawah laut yang memicu ketegangan diplomatik antara negara-negara besar di wilayah Arktik.

Kesimpulan dan Langkah Kedepan

Pencairan es di Greenland bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang terjadi secara ireversibel di tahun 2026. Peningkatan frekuensi kejadian lelehan ekstrem menuntut aksi iklim global yang lebih agresif guna memperlambat laju kenaikan permukaan air laut yang mengancam kota-kota besar di seluruh dunia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)