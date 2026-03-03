Misteri Perluasan 'Zona Gelap' Greenland Akhirnya Terpecahkan.

Ledakan populasi alga menggelapkan lapisan es dan menyebabkan peningkatan pencairan.(Jim McQuaid)

MISTERI tentang "zona gelap" yang semakin membesar di lapisan es Greenland yang mencair telah terpecahkan.

Para peneliti menemukan debu kaya fosfor yang tertiup melintasi es mungkin menjadi kunci dari fenomena tersebut.

Lapisan es Greenland adalah yang terbesar kedua di dunia. Luasnya sekitar 656.000 mil persegi (1,71 juta kilometer persegi), tiga kali ukuran Texas, menurut National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Namun, lapisan es tersebut kini berada dalam kondisi penyusutan permanen dan kehilangan 500 gigaton (500 miliar ton) es setiap tahunnya, seperti yang dilaporkan Live Science sebelumnya .

Itulah mengapa zona gelap sangat mengkhawatirkan. Selama bulan-bulan musim panas, sebagian dari bagian barat lapisan es berubah dari putih cemerlang menjadi abu-abu pekat karena pertumbuhan alga di permukaannya. Sejak tahun 2000, pertumbuhan alga ini semakin besar, menyebabkan zona gelap meluas, menurut pernyataan para peneliti .

Warna es yang lebih gelap mengurangi albedonya jumlah sinar matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa dan menyebabkan lapisan es menyerap lebih banyak panas. Namun, hingga kini, pemicu terjadinya ledakan alga ini masih menjadi misteri.

"Kami melihat banyak variabilitas pada pertumbuhan alga yang terbentuk di permukaan lapisan es," kata Jenine McCutcheon, seorang ahli mikrobiologi di Universitas Waterloo di Ontario dan penulis utama studi baru yang menjelaskan temuan tersebut. "Kami ingin lebih memahami apa yang menyebabkan pertumbuhannya," katanya kepada Live Science.

Memahami fenomena mekarnya alga

Selama bulan-bulan musim dingin Arktik yang tanpa sinar matahari, alga es terutama terdiri dari Ancylonema nordenskioeldii dan spesies dalam genus Mesotaenium tetap dalam keadaan dorman jauh di dalam es. Selama musim semi, saat es mencair, alga ini perlahan bermigrasi ke permukaan.

Ketika mereka mencapai permukaan, musim panas Arktik menyediakan sinar matahari 24 jam untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Alga biasanya berwarna hijau, tetapi ketika terpapar sinar matahari terus-menerus, mereka menciptakan tabir surya berwarna gelap untuk melindungi diri dari sinar ultraviolet yang merusak. Inilah yang membuat es menjadi gelap dan, ironisnya, menyebabkan es menyerap lebih banyak sinar matahari.

Namun, sinar matahari saja tampaknya tidak cukup untuk menyebabkan pertumbuhan bunga yang meluas seperti yang diamati para peneliti.

Setelah para peneliti menganalisis sampel yang mereka kumpulkan dari permukaan, "menjadi jelas fosfor adalah nutrisi terpenting bagi alga," kata Jim McQuaid, salah satu penulis studi dan ilmuwan iklim di Universitas Leeds di Inggris, kepada Live Science. "Kemudian kami menemukan bahwa fosfor tersebut berasal dari daerah setempat."

Di Greenland, fosfor berasal dari hidroksiapatit mineral fosfat yang juga mengandung kalsium , oksigen , dan hidrogen yang terbawa angin melintasi es sebagai debu dari singkapan batuan yang terbuka.

"Seiring meningkatnya suhu atmosfer akibat perubahan iklim, batuan yang terpapar menjadi lebih kering dan angin menjadi lebih kencang," kata McQuaid. "Ini berarti lebih banyak debu yang terbawa melintasi es."

Pencairan es di daerah tersebut juga menyingkap lebih banyak batuan yang kaya hidroksiapatit, sehingga meningkatkan ketersediaan fosfor. Jadi, pertumbuhan alga merupakan bagian dari lingkaran umpan balik positif: Peningkatan pencairan es menyebabkan peningkatan masukan fosfor, yang memicu pertumbuhan alga yang pada gilirannya semakin meningkatkan pencairan es.

"Hal seperti ini akan terus terjadi di masa depan; saya yakin sepenuhnya," kata McQuaid, merujuk pada percepatan pencairan es.

Namun, kini para ilmuwan telah sepenuhnya memahami fenomena zona gelap, sehingga mereka dapat memprediksi dengan lebih akurat seberapa cepat lapisan es Greenland akan mencair.

"Jika kita dapat mengukur jumlah fosfor yang ada di lingkungan, mungkin kita dapat menerjemahkan hal itu menjadi perkiraan pertumbuhan alga dan memungkinkan kita untuk memantau laju pencairan es dengan lebih baik," kata McCutcheon. (Live Sciences/Z-2)