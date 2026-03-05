Greenland Mencair 2026: Mengapa Pesisir Indonesia dan New York Paling Berisiko?

Ilustrasi(visitgreenland.com)

Kenaikan suhu di Greenland pada Maret 2026 telah mencapai titik kritis. Wilayah Arktik baru saja mencatat tahun terpanas dalam 125 tahun terakhir, memicu pencairan lapisan es yang kini terjadi 17 kali lebih cepat dibandingkan dekade sebelumnya. Fenomena ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman langsung bagi ekonomi dan keselamatan manusia di seluruh dunia.

Daftar Wilayah dan Kelompok Paling Berisiko

Pencairan es Greenland tidak mendistribusikan air secara merata ke seluruh samudera. Karena dinamika gravitasi dan arus laut, wilayah-wilayah berikut berada di garis depan risiko:

Pesisir Timur Amerika Serikat: Kota-kota seperti Miami, New York, dan Boston menghadapi risiko banjir rob permanen karena air dari Greenland cenderung "menumpuk" di wilayah ini akibat pelemahan arus laut Atlantik (AMOC).

Asia Tenggara dan Indonesia: Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan. BMKG mencatat kenaikan permukaan laut di Pantura dan pesisir Jakarta sudah mulai menenggelamkan pemukiman secara permanen akibat kontribusi es kutub.

Masyarakat Adat Inuit (Greenland): Sebanyak 57.000 warga lokal kehilangan mata pencaharian. Tradisi berburu di atas es menjadi mustahil karena lapisan es laut yang kini terlalu tipis dan berbahaya untuk dilalui.

Kategori Risiko Dampak Nyata 2026 Ekonomi Global Kerugian infrastruktur pesisir diperkirakan mencapai triliunan Rupiah. Geopolitik Perebutan jalur pelayaran baru (Northwest Passage) dan mineral langka bawah es. Ekosistem Gangguan pada pola cuaca ekstrem di Eropa dan Amerika Utara akibat perubahan arus laut.

Mengapa Indonesia Harus Waspada?

Meskipun Greenland berada ribuan kilometer dari Nusantara, volume air laut dunia saling terhubung. Penambahan massa air dari pencairan es Greenland akan meningkatkan tekanan pada ekosistem pesisir Indonesia, mempercepat abrasi, dan meningkatkan frekuensi banjir pasang (rob) di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya.

Catatan Redaksi: Jika seluruh lapisan es Greenland mencair, permukaan laut global akan naik hingga 7,2 meter. Saat ini, dunia telah "terkunci" pada kenaikan minimal 27 cm akibat emisi masa lalu yang tidak bisa dibatalkan.

Kesimpulan

Krisis di Greenland adalah cermin masa depan pesisir kita. Tanpa pengurangan emisi gas rumah kaca yang drastis dari penggunaan bahan bakar fosil, risiko kehilangan wilayah daratan di Indonesia dan dunia akan menjadi kenyataan yang pahit di akhir dekade ini.

FAQ: Pertanyaan Terkait Pencairan Greenland