Mengenal Kombinasi Teknik Well-C dan Laser LHP untuk Atasi Wasir dari Dokter Tony Sukentro

PENANGANAN wasir yang cepat, minim trauma, dan dengan pemulihan singkat menjadi hal yang dicari pasien. Metode yang kini ada di dunia medis untuk penanganan wasir dengan keunggulan-keunggulan tersebut adalah kombinasi teknik Well-C dan Laser Hemorrhoidoplasty (LHP).
Inovasi di bidang proktologi (kesehatan anus dan rektum) tersebut dikenalkan oleh salah satu pakar bedah terkemuka Indonesia, dokter Tony Sukentro, SpB, FICS, FISCP, FINACS. Metode tersebut menjadi jawaban bagi pasien yang mendambakan tindakan operasi wasir yang cepat, minim trauma, dan pemulihan singkat tanpa perlu menjalani anestesi spinal (bius setengah badan) yang biasanya dilakukan di rumah sakit besar.
Tony Sukentro, yang telah berpengalaman lebih dari 17 tahun, menjelaskan inovasi itu lahir dari kebutuhan klinis di lapangan. Seringkali, tindakan operatif terkendala fasilitas anestesi, padahal pasien membutuhkan penanganan segera.
"Kombinasi teknik Well-C dan Laser LHP memungkinkan tindakan dilakukan lebih cepat dan efektif, bahkan di fasilitas klinik dengan anestesi lokal atau sedasi ringan," ujar Tony dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/3).
Teknik Well-C merupakan pendekatan bedah yang mengutamakan prinsip fisiologi anus. Berbeda dengan operasi konvensional yang sering menimbulkan luka sayatan luas, Well-C berfokus pada:
Setelah prinsip dasar Well-C dilakukan, tahap selanjutnya adalah penggunaan laser. Energi laser bekerja menghancurkan pembuluh darah kecil dan mengurangi volume jaringan wasir dari dalam tanpa sayatan besar.
"Karena laser bekerja dari dalam jaringan, risiko perdarahan menjadi sangat kecil dan nyeri pasca-operasi sangat minimal. Pasien pun bisa pulang dan beraktivitas lebih cepat," tambahnya.
