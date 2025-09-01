Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Selama PJJ, Mekanisme MBG Seperti Libur Sekolah

M Iqbal Al Machmudi
01/9/2025 17:57
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa akan berlangsung seperti saat libur sekolah ketika diberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melihat situasi unjuk rasa di banyak daerah.

"Untuk MBG menggunakan mekanisme libur sekolah," kata Dadan saat dikonfirmasi, Senin (1/9).

Ia juga mengingatkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru agar tidak menggebu-gebu untuk menyediakan porsi MBG dengan skala yang besar. Ia mengatakan dari porsi yang tidak terlalu besar, kualitas dan kebersihan makanan tetap terjaga.

Baca juga : Kepala BGN Minta Tambahan Rp50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Hingga Desember

"Rata-rata SPPG baru yang punya semangat tinggi dan ingin segera melayani jumlah besar, sudah diulang. Untuk dipahami agar memulai program dari jumlah kecil dan naik bertahap," ujar dia.

Diketahui melihat situasi unjuk rasa di beberapa daerah, banyak sekolah akhirnya memutuskan melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai apapun kondisinya pendiidkan di sekolah harus tetap jalan. 

"Bila tidak memungkinkan tatap muka, untuk alasan perlindungan anak, maka bisa dilakukan jarak jauh. Untuk itu, menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk punya konsep yang matang dan didukung guru yang kompeten terkait sekolah jarak jauh ini," kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
