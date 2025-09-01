Selama PJJ, Mekanisme MBG Seperti Libur Sekolah

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa akan berlangsung seperti saat libur sekolah ketika diberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melihat situasi unjuk rasa di banyak daerah.
"Untuk MBG menggunakan mekanisme libur sekolah," kata Dadan saat dikonfirmasi, Senin (1/9).
Ia juga mengingatkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru agar tidak menggebu-gebu untuk menyediakan porsi MBG dengan skala yang besar. Ia mengatakan dari porsi yang tidak terlalu besar, kualitas dan kebersihan makanan tetap terjaga.
"Rata-rata SPPG baru yang punya semangat tinggi dan ingin segera melayani jumlah besar, sudah diulang. Untuk dipahami agar memulai program dari jumlah kecil dan naik bertahap," ujar dia.
Diketahui melihat situasi unjuk rasa di beberapa daerah, banyak sekolah akhirnya memutuskan melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai apapun kondisinya pendiidkan di sekolah harus tetap jalan.
"Bila tidak memungkinkan tatap muka, untuk alasan perlindungan anak, maka bisa dilakukan jarak jauh. Untuk itu, menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk punya konsep yang matang dan didukung guru yang kompeten terkait sekolah jarak jauh ini," kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji. (H-4)
Berdasarkan laporan lapangan, tingkat kehadiran siswa meningkat dari rata-rata 70% menjadi 95% sejak program MBG berjalan.
BGN menyebut dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 200 siswa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih dalam investigasi.
BADAN Gizi Nasional (BGN) melakukan penguatan sistem pengawasan dan tata kelola keuangan guna mencegah penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia juga menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan Raffi Ahmad mendapatkan ratusan titik proyek tidak benar dan tidak berdasar.
Kepala BGN Dadan Hindayana membatah tak melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menyebut sudah ada MoU atau kerja sama dengan BPOM
Dinas pendidikan di daerah juga diminta melakukan pemetaan dan identifikasi kondisi atas keberadaan dan akses satuan pendidikan pada wilayah kewenangan.
Pramono mengatakan, sebanyak 2.439 sekolah masih melakukan pembelajaran tatap muka dan 346 sekolah lainnya melakukan hybrid.
KEMENDIKDASMEN menyebut seluruh dinas pendidikan provinsi di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh (PJJ).
UNJ, Universitas Trisakti, UPN Veteran Jakarta, Unika Atma Jaya, memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sejumlah sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA di Tangerang Selatan menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi aksi demonstrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved