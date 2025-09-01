Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Mohamad Farhan Zhuhri
01/9/2025 13:06
Pascakerusuhan di Jakarta, 2.829 Sekolah Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(Dok Pemprov DKI Jakarta)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sebanyak 2.829 sekolah di Jakarta memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal itu dilakukan agar proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu dengan adanya potensi kericuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.
 
Pramono mengatakan, sisanya 2.439 sekolah masih melakukan pembelajaran tatap muka dan 346 sekolah lainnya melakukan hybrid.

"Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimana pun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu," bebernya. 

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran, baik secara tatap muka maupun dari rumah.

“Dalam rangka pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan, Pemprov melalui Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan. Namun, sekolah yang dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses dapat melaksanakan pembelajaran dari rumah,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi, Chico Hakim dalam keterangannya, Minggu (31/8).

Chico menjelaskan, satuan pendidikan yang tidak terdampak langsung atau tidak berada di lokasi rawan juga diberikan pilihan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh. 

Ia juga membolehkan sekolah tetap melakukan KBM seperti bisanya, namun demikian, pelaksanaannya harus melalui komunikasi intensif dengan orang tua, wali murid, serta komite sekolah. 

“Intinya, kami ingin memastikan tidak ada hak anak atas pendidikan yang terhenti. Fleksibilitas ini diberikan untuk menjamin keselamatan sekaligus kelancaran proses belajar,” imbuhnya. (H-2)

 



Editor : Indrastuti
