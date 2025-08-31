Transjakarta Terapkan Tarif Satu Rupiah

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan pelanggan setia, yang terhambat karena pembenahan saran dan prasarana setelah adanya perusakan halte. Selama satu minggu kedepan, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif gratis Rp1. Kebijakan penerapan tarif ini sesuai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menggratiskan layanan transportasi, salah satunya Transjakarta selama satu pekan ke depan mulai dari 31 Agustus 2025 hingga 7 September 2025.
“Kami memohon maaf atas terhambatnya perjalanan pelanggan akibat penyesuaian sejumlah layanan dan beberapa halte yang belum bisa beroperasi melayani pelanggan, karena kondisi yang kita ketahui bersama. Saat ini, kami sedang bekerja keras untuk memulihkan seluruh layanan Transjakarta,” ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Ayu Wardhani melalui keterangannya, Minggu (31/8).
Tarif gratis (Rp.1,-) ini berlaku mulai pukul 00.00 WIB pada Minggu, 31 Agustus 2025 hingga pukul 23.59 pada 7 September 2025.
“Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan kesabaran Sahabat Tije. Kami akan terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan operasional layanan kami,” tambah nya.
Lebih lanjut, saat ini layanan Transjakarta kembali melayani pelanggan pada sejumlah rute baik BRT, Non BRT, maupun Mikrotrans.
Pelanggan bisa mendapatkan informasi terkini terkait layanan Transjakarta melalui XTransjakarta @pt_transjakarta, Instagram Transjakarta @infotije, ataupun aplikasi TJ: Transjakarta. Mari kita #SalingJagaJakarta. (H-4)
MASYARAKAT dapat menikmati angkutan transportasi umum Transjakarta dengan hanya membayar Rp.1 pada Kamis (24/4). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif Rp1 Transjakarta.
Transjakarta menyediakan gate (pintu) khusus bagi penumpang perempuan untuk mempermudah penerapan tarif khusus di seluruh halte.
“Kebijakan penetapan tarif Rp1 ini juga didukung dengan perpanjangan jam operasional di sejumlah rute, khususnya untuk mendukung mobilitas warga dalam perayaan malam puncak HUT Jakarta,”
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved