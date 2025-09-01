Rp51 Miliar Kerugian akibat Kerusakan Halte Transjakarta, Stasiun MRT, dan CCTV

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjabarkan kondisi sejumlah fasilitas publik di Jakarta akibat aksi unjuk rasa yang berunjung bentrokan di sejumlah titik sejak beberapa hari terakhir. Pemprov DKI Jakarta mencatat, sebanyak 22 halte Transjakarta, baik yang berada dalam koridor (BRT) maupun non-BRT terdampak. Sebanyak 6 halte di antaranya dibakar oleh provokator dan pelaku kerusuhan. Kemudian, 16 halte rusak dan tercoret-coret akibat aksi vandalisme.
Pramono mengungkap total kerugian akibat perusakan fasilitas publik mencapai Rp51 miliar. Hal ini disampaikan Pramono usai menjalani rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta.
"Mengenai estimasi kerugian, kerusakan infrastruktur untuk MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar, MRT. Transjakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada Rp51 miliar," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9).
Pramono menguraikan, seluruh halte Transjakarta dan stasiun MRT Jakarta telah dibersihkan dan mulai dilakukan perbaikan pada hari ini.
"Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat, akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September," ujar Pramono.
Seiring dengan perbaikan yang dilakukan, Pramono telah mengeluarkan kebijakan penggratisan layanan transportasi umum, mulai dari Transjakarta hingga MRT Jakarta selama satu pekan ke depan.
"Mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta 0 rupiah atau gratis," jelas Pramono.
Sementara itu, mulai hari ini, seluruh layanana transportasi di Jakarta telah beroperasi normal. Hanya saja, sejumlah halte yang dirusak dan dibakar tidak melayani pelanggan.
Kemudian, semua stasiun MRT Jakarta juga telah melayani penumpang, kecuali pintu masuk (entrance) A dan elevator sisi GBK Stasiun Istora Mandiri yang masih ditutup untuk perbaikan. (E-3)
