Kemendikdasmen Imbau Dinas Pendidikan di Indonesia Lakukan Langkah Antisipatif Terkait Aksi di Berbagai Daerah

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, menyatakan bahwa selama berjalannya aksi unjuk pendapat di berbagai wilayah pada Daerah, dengan ini Kemendikdasmen menyampaikan keselamatan dan keamanan murid dalam mendapatkan layanan pendidikan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pemberian layanan pendidikan bagi seluruh murid.
Menurutnya saat ini terdapat beberapa fasilitas publik yang tidak bisa atau belum dapat digunakan secara normal pada beberapa wilayah sehingga terkendalanya akses publik dalam melaksanakan aktivitas rutin masyarakat, dan diperlukan upaya pencegahan dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan bagi murid dalam melaksanakan pendidikan selama berlangsungnya aksi unjuk pendapat yang sedang atau akan berlangsung di beberapa wilayah di daerah.
“Untuk itu, seluruh dinas pendidikan di Indonesia diharapkan mengambil langkah-langkah yang partisipatif, transparan, terukur, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan terhadap penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing,” ungkapnya dalam surat edaran, Senin (1/9).
Lebih lanjut, dinas pendidikan di daerah juga diminta melakukan pemetaan dan identifikasi kondisi atas keberadaan dan akses satuan pendidikan pada wilayah kewenangan yang bersinggungan langsung atau tidak langsung dengan jalur pelaksanaan aksi unjuk pendapat yang sedang atau akan berlangsung.
“Diharapkan juga dapat menentukan metode pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dapat menjamin keselamatan, kenyamanan, dan mutu belajar murid,” pungkas Suharti. (H-2)
KEMENDIKDASMEN menyebut seluruh dinas pendidikan provinsi di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh (PJJ).
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah kembali akan menggelar penilaian berskala nasional pada November 2025 ini melalui instrumen Tes Kompetensi Akademik (TKA).
KEKHAWATIRAN ini dilontarkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Mendikdasmen sempat melarang siswa bermain game Roblox karena permainan itu dinilai mengandung kekerasan.
ANGGARAN pendidikan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun, tetapi di dalamnya terdapat alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun.
Sebanyak 44,2% dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk menjalankan program yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia itu.
Pramono mengatakan, sebanyak 2.439 sekolah masih melakukan pembelajaran tatap muka dan 346 sekolah lainnya melakukan hybrid.
KEMENDIKDASMEN menyebut seluruh dinas pendidikan provinsi di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh (PJJ).
UNJ, Universitas Trisakti, UPN Veteran Jakarta, Unika Atma Jaya, memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sejumlah sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA di Tangerang Selatan menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi aksi demonstrasi.
Menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk punya konsep yang matang dan didukung guru yang kompeten terkait sekolah jarak jauh ini
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved