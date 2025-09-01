Kemendikdasmen Imbau Dinas Pendidikan di Indonesia Lakukan Langkah Antisipatif Terkait Aksi di Berbagai Daerah

Ilustrasi(Dok Antara)

SEKRETARIS Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, menyatakan bahwa selama berjalannya aksi unjuk pendapat di berbagai wilayah pada Daerah, dengan ini Kemendikdasmen menyampaikan keselamatan dan keamanan murid dalam mendapatkan layanan pendidikan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pemberian layanan pendidikan bagi seluruh murid.

Menurutnya saat ini terdapat beberapa fasilitas publik yang tidak bisa atau belum dapat digunakan secara normal pada beberapa wilayah sehingga terkendalanya akses publik dalam melaksanakan aktivitas rutin masyarakat, dan diperlukan upaya pencegahan dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan bagi murid dalam melaksanakan pendidikan selama berlangsungnya aksi unjuk pendapat yang sedang atau akan berlangsung di beberapa wilayah di daerah.

“Untuk itu, seluruh dinas pendidikan di Indonesia diharapkan mengambil langkah-langkah yang partisipatif, transparan, terukur, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan terhadap penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing,” ungkapnya dalam surat edaran, Senin (1/9).

Lebih lanjut, dinas pendidikan di daerah juga diminta melakukan pemetaan dan identifikasi kondisi atas keberadaan dan akses satuan pendidikan pada wilayah kewenangan yang bersinggungan langsung atau tidak langsung dengan jalur pelaksanaan aksi unjuk pendapat yang sedang atau akan berlangsung.

“Diharapkan juga dapat menentukan metode pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dapat menjamin keselamatan, kenyamanan, dan mutu belajar murid,” pungkas Suharti. (H-2)