Antisipasi Aksi Susulan, Perguruan Tinggi di Jakarta Ini Terapkan PJJ

Ilustrasi(Dok UNJ)

BERKENAAN dengan aksi demonstrasi akhir-akhir ini, beberapa perguruan tinggi di Jakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika adanya aksi susulan yang berlangsung pada hari ini.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang memberlakukan PJJ. Dalam unggahan di Instagram resminya, UNJ menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkuliahan pada 1-2 September 2025 akan dilaksanakan secara daring.

“Memperhatikan adanya rencana aksi penyampaian pendapat dari berbagai elemen masyarakat serta mempertimbangkan kondisi aktual di wilayah DKI Jakarta, maka seluruh kegiatan perkuliahan pada Senin s.d Rabu tanggal 1-3 September 2025 dilakukan secara daring (online) dari kediaman masing-masing dengan platform sinkronus maupun asinkronus,” tulis UNJ dalam akun Instagram resminya.

Baca juga : Sekolah Terapkan PJJ, Apapun Kondisinya Pendidikan Harus Tetap Jalan

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) juga memberlakukan PJJ pada 1-4 September 2025 sebagai langkah antisipatif untuk menjamin keselamatan dan keamanan sivitas akademika UPNVJ.

“Kegiatan perkuliahan mulai hari Senin, 1 September 2025 hingga hari Kamis, 4 September 2025 dilaksanakan secara dalam jaringan (daring)/online. Perkuliahan daring harus tetap memperhatikan ketercapaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan ketercapaian pembelajaran lulusan (CPL). Perkuliahan daring dapat dilakukan secara asynchronous atau synchronous. Perkuliahan secara asynchronous dapat dilakukan apabila bahan ajar digital yaitu rekaman video, podcast, dan modul telah tersedia. Pelaksanaan perkuliahan synchronous dilakukan dengan menggunakan platform Zoom atau Google Meet,” tulis UPNVJ dilansir dari Instagram resmi.

Universitas Trisakti juga mengumumkan pembelajaran jarak jauh di akun resmi Instagram mereka.

Baca juga : Kemendikdasmen Luncurkan Uji Terap Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah

"Pengumuman. 1-6 September seluruh perkuliahan lingkup Universitas Trisakti dilaksanakan secara daring/work from home," urainya.

Selanjutnya, Universitas Katolik Atma Jaya (Unika Atma Jaya) juga ikut melaksanakan PJJ yang akan berlangsung pada 1-2 September 2025.

“Dengan adanya rencana aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa dan masyarakat, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: Perkuliahan pada tanggal 1- 2 September 2025 dilaksanakan full online (daring) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing Prodi," tulis imbauan yang dikutip dari Instagram resmi Unika Atma Jaya.

Mereka juga mengimbau bagi mahasiswa yang sedang melakukan praktik kerja/magang/koass dapat dilakukan seperti biasa atau mengikuti arahan dari Pimpinan Fakultas atau kebijakan yang diberlakukan di tempat praktek.

"Seluruh civitas akademika diharapkan untuk tetap tenang dan menjaga situasi yang kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang dapat menyulut aksi. Kami menganjurkan untuk tetap berada di rumah dan menghindari keluar rumah sebisa mungkin, terutama ke daerah yang rawan unjuk rasa," imbau Unika Atma Jaya. (H-2)