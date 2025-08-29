Dorong Mahasiswa Kembangkan Lima Kompetensi Manajerial dan Kewirausahaan

Ilustrasi(Dok Unika Atma Jaya)

PROGRAM Studi (Prodi) Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) merupakan salah satu prodi unggulan dari Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya yang memiliki banyak keunggulan sehingga dipercaya banyak mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dalam manajerial, bisnis dan kewirausahaan.

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Irenius Dwinanto Bimo, terdapat lima keunggulan utama Prodi Manajemen Unika Atma Jaya. Pertama, berstandar nasional dan internasional. "Prodi Manajemen telah berstandar nasional dan internasional. Hal ini dibuktikan dengan peraihan Prodi Manajemen yang telah menerima akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) ," kata Irenius.

Prodi Manajemen juga merupakan anggota dari Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) sebuah lembaga akreditasi sekolah bisnis terbaik di dunia. Selain itu Prodi Manajemen juga tersertifikasi oleh ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) dan telah mendapat ISO 21001 tentang standardisasi penjaminan mutu.

Kedua, kesempatan untuk beraktivitas lintas universitas. Prodi Manajemen telah membuka kesempatan untuk mahasiswa berpartisipasi dalam berbagai program lintas universitas, baik di dalam maupun luar negeri. "Mahasiswa juga berkesempatan untuk mengikuti kegiatan internasional seperti Social Entrepreneurship Challenge, pertukaran pelajar, kunjungan industri, klub pasar modal serta kompetisi akademik tingkat dunia," jelas Irenius.

Selain itu, Prodi Manajemen juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memberikan mereka peluang untuk mengikuti lomba nasional dan internasional yang sifatnya akademik dan non akademik. Program ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa wawasan global dan pengalaman langsung karena mahasiswa juga dapat merasakan joint class dengan universitas luar negeri, magang dan pertukaran mahasiswa.

Keunggulan ketiga adalah Prodi Manajemen Unika Atma Jaya bermitra dengan banyak industri dan universitas terkemuka di tingkat nasional maupun internasional. Lewat kemitraan ini mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang berharga terkait tren industri terbaru, Prodi Manajemen optimis meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keahlian mahasiswa maka mereka dapat menghadapi tantangan di dunia profesional yang salah satunya diwujudkan melalui program magang yang bekerja sama dengan berbagai mitra terpercaya dari Unika Atma Jaya.

Prodi Manajemen Unika Atma Jaya menawarkan empat peminatan yang utama, yaitu Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, hingga Kewirausahaan. Masing-masing peminatan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu sesuai dengan kebutuhan dan tren industri kerja modern. Selain itu untuk mewujudkan inovasi kurikulum berkelanjutan, pada tahun 2025 Prodi Manajemen akan menambahkan dua peminatan baru baru, yaitu Digital Business dan Media Management.

Lewat inisiatif ini Unika Atma Jaya memastikan bahwa kurikulum tetap responsif terhadap perubahan dunia bisnis yang dinamis memberikan mahasiswa keahlian yang relevan dengan perkembangan industri dan tantangan di era digital.

Kualitas pendidikan dari Prodi Manajemen terbukti nyata, para lulusan meniti karir gemilang di berbagai industri, termasuk perbankan, keuangan, industri kreatif, manufaktur, politikus, motivator, dan pekerja seni. Dengan beragamnya karier dari lulusan Prodi Manajemen menunjukkan kemampuan adaptif dari lulusan yang baik di berbagai sektor pekerjaan. Para lulusan dibekali dengan tiga kemampuan utama, yaitu, core skill, soft skill, dan technological skill. (H-2)