Dari Yoga Hingga Padel, Ribuan Orang Rayakan Hidup Seimbang di Ajang Kebugaran Terbesar 2025

Ionation 2025(MI/HO)

FESTIVAL workout dan wellness terbesar di Indonesia, Ionation, kembali digelar untuk keenam kalinya di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta.

Acara yang diprakarsai Ion Water, minuman ion rendah kalori dari Pocari Sweat, ini menegaskan komitmen untuk menginspirasi masyarakat Indonesia agar menjalani hidup sehat dan seimbang.

Konferensi pers penyelenggaraan turut dihadiri Puspita Winawati (Wina), Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, bersama publik figur Maia Estianty, instruktur yoga Fajar Penyogastar, serta dua Brand Ambassador Ion Water, Jennifer Bachdim dan Andrea Dian.

Event Olahraga dan Wellness yang Komprehensif

Ionation 2025 menghadirkan total 80 kelas workout di 10 kota, mencakup berbagai jenis olahraga seperti yoga, pound, meditasi, barre intensity, body pump, zumba, hingga k-pop dance cardio.

Tahun ini, terdapat 33 jenis olahraga berbeda yang ditawarkan untuk semua level kebugaran, termasuk olahraga yang sedang populer seperti fitness race simulation yang menjadi persiapan menuju kompetisi HYROX, serta padel.

Selain kelas olahraga, pengunjung juga dapat mengikuti 10 talkshow interaktif yang membahas topik wellness, kesehatan mental, hingga finansial.

Festival semakin meriah dengan penampilan musik langsung dari Tyo Nugros, Bottlesmoker, DJ Mashito, dan DJ Erin Sab, yang memberi semangat lebih kepada para peserta.

Dengan dukungan lebih dari 200 instruktur ternama dari dalam dan luar negeri, termasuk Penyogastar, Hendri Take, Rima Melati, Denada, dan Putri Caya, pengalaman olahraga kolektif ini terasa semakin berwarna.

Dukungan dari Pemerintah dan Publik Figur

Kementerian Kesehatan RI melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Imran Pambudi memberikan apresiasi atas konsistensi Ion Water dalam menghadirkan festival ini.

Ia menekankan bahwa aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu dapat memberi manfaat optimal bagi kesehatan mental, yang menjadi isu penting di Indonesia.

Publik figur Maia Estianty juga menekankan pentingnya olahraga dan perawatan diri seiring bertambahnya usia.

Menurutnya, aging gracefully bukan sekadar soal penampilan, tetapi tentang menjaga ritme hidup, mencegah cedera, dan memperhatikan pemulihan termasuk pola tidur yang cukup dan asupan minuman yang sehat.

Sementara itu, Jennifer Bachdim memimpin sesi family workout bersama kedua anaknya. Ia menegaskan bahwa setiap langkah kecil dalam berolahraga bisa berkembang menjadi gaya hidup sehat untuk seluruh keluarga.

Brand Ambassador lainnya, Andrea Dian, menambahkan bahwa hidup sehat adalah proses penuh kesadaran, dan Ionation menjadi pengingat penting untuk memulainya dari diri sendiri.

Gerakan Jangka Panjang untuk Gaya Hidup Seimbang

Ionation tidak hanya berhenti sebagai acara tahunan, tetapi berkembang menjadi gerakan jangka panjang.

Menurut Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, Puspita Winawati, penyelenggaraan tahun ini menekankan tiga aspek utama dalam overall wellbeing: aspek fisik dengan berbagai workout, aspek mental melalui workshop dan beauty expo, serta aspek sosial dengan mempertemukan komunitas yang memiliki minat sama dalam olahraga.

“Ionation adalah bukti nyata bagaimana Ion Water bukan sekadar minuman rendah kalori, tetapi brand yang bertumbuh bersama masyarakat Indonesia,” ujar Wina. (Z-1)