Bizhare Tawarkan Investasi Publik Pertama di Indonesia untuk Program MBG

BIZHARE, platform Securities Crowdfunding (SCF) berizin OJK, resmi membuka kesempatan investasi publik pertama di Indonesia untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program prioritas pemerintah ini mendapatkan alokasi Rp335 triliun dalam RAPBN 2026, dengan target membangun 30.000 dapur SPPG hingga akhir 2025 dan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Sebagai pionir, Bizhare memberikan akses bagi masyarakat untuk ikut serta berinvestasi secara patungan dalam pembangunan dapur SPPG, dengan sistem pasar modal yang transparan dan aman.
Inovasi ini diharapkan memperluas kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan program MBG.
“Kami ingin menjadi wadah kolaborasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program prioritas pemerintah ini. Selain menciptakan dampak sosial besar bagi anak-anak Indonesia, investor juga dapat memperoleh keuntungan menarik dengan tingkat pengembalian modal yang relatif cepat,” ujar Co-Founder & CTO/COO Bizhare Giovanni Umboh.
Bizhare memastikan setiap proyek telah melalui proses kurasi ketat mencakup mitra yayasan BGN, legalitas penerbit, lokasi dapur, anggaran biaya, hingga kesiapan operasional. Investor juga dapat memantau laporan keuangan dan perkembangan proyek secara real-time melalui platform Bizhare, termasuk mekanisme transaksi menggunakan virtual account untuk menjaga keamanan pembayaran.
“Kami melakukan monitoring rutin bersama Yayasan dan Penerbit untuk memastikan kualitas operasional dapur, sekaligus menjamin makanan yang disajikan benar-benar bergizi dan sehat bagi anak-anak,” tambah Giovanni.
Saat ini, kampanye perdana telah tersedia di www.bizhare.id dan aplikasi Bizhare. Penawaran pertama dilakukan oleh PT Anak Tumbuh Sehat, dengan nilai pendanaan sekitar Rp1,6 miliar untuk pembangunan Dapur SPPG Karanganyar, Brumbungan, Semarang, bekerja sama dengan Yayasan Wibawa Perkasa Abadi sebagai mitra resmi BGN.
Investor dapat mulai berpartisipasi dari Rp1 juta dengan estimasi balik modal selama sekitar 17 bulan.
Dengan lebih dari 350 ribu investor yang tumbuh 120% dari tahun lalu, Bizhare terus memperkuat posisinya sebagai platform SCF terdepan di Indonesia.
Dukungan publik ini semakin menegaskan peran Bizhare sebagai penghubung aman, transparan, dan inovatif bagi individu maupun institusi untuk berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional. (Z-1)
