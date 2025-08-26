Baznas RI Bentuk Asosiasi Amil Zakat Guna Optimalkan Pengumpulan Dana ZIS

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membentuk Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI)(MI/Ficky Ramadhan)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) membentuk Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad mengatakan bahwa AAZRI nantinya akan menjadi wadah bagi para amil zakat dengan target anggota mencapai satu juta orang dan nantinya akan ditugaskan ke desa-desa.

"Insyaallah semakin banyaknya amil, maka nantinya makin banyak orang yang bekerja mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya," kata Noor di Jakarta, Selasa (26/8).

Noor mengatakan, target pengumpulan zakat nasional pada tahun 2026 mendatang sebesar Rp66 triliun. Dengan tren peningkatan pengumpulan zakat setiap tahunnya, Baznas optimistis target pengumpulan zakat pada 2026 dapat tercapai dengan peran para amil zakat yang turun ke desa-desa.

"Mudah-mudahan dengan peran amil zakat yang turun ke desa-desa, target pencapaian pengumpulan zakat 2026 dapat tercapai," ujarnya.

Potensi Pengumpulan Dana Umat

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bahwa terdapat potensi pengumpulan dana umat yang seharusnya bisa lebih dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Ia menyebut, potensi dana umat tersebut tidak hanya berbentuk zakat, infak, dan sedekah, namun ada juga wakaf, wadiah, kifarat, dan lain sebagainya hingga mencapai 35 jenis.

"Kita bisa mengumpulkan kurang lebih Rp500 triliun per tahun, itu dana umat. Sedangkan kemiskinan mutlak itu kita hanya menghabiskan Rp21 triliun, maka hilanglah kemiskinan mutlak itu," ungkap Menag. (Fik/M-3)