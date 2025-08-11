Menag Dorong Kontribusi Peningkatan Pendidikan Non-Formal

Menteri Agama Nasaruddin Umar(Dok ist)

YAYASAN Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai menyelenggarakan konser Symphony bersama musisi ternama Dwiki Dharmawan dan lebih dari 200 siswa Al Azhar Jakapermai, Kemang Pratama dan Grand Wisata.

"Pada hari ini, kami memperingati 40 tahun lahirnya Yayasan Waqaf Al Muhajirien yang lahir pada 9 Agustus 1985. Kami terus upaya memberikan semangat kepada teman-teman agar dapat membawa Yayasan Waqaf Al Muhajirien Jakapermai ini semakin maju dan berkembang ke depannya," ujar Ketua Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai, H M Muhammad Syafiudin BComm ST, pada peringatan 40 tahun Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (9/8).

Dia menjelaskan yayasan tersebut dapat bertahan selama lebih dari 40 tahun, karena adanya komitmen untuk melakukan transformasi secara bersama-sama untuk menyelaraskan antara cita-cita, dan kebutuhan akan adanya perubahan baik pada imasa kini maupun di masa depan.

Baca juga : Gelar Zikir Sambut Bulan Kemerdekaan, Menag Ingatkan Arti Merdeka

"Tak terasa sudah empat dekade kita menapaki jalan pengabdian ini bersama-sama. Banyak tangan yang pernah terlibat. Tapi ada satu

hal yang tidak berubah, yakni semangat untuk memberi, membimbing, dan membangun peradaban melalui pendidikan dan pengabdian," jelas dia.

Ketua Yayasan menjelaskan sejak awal berdirinya yayasan itu dibangun bukan atas kepentingan pribadi, melainkan atas amanah umat. Setiap langkah, program, dan kekuatan yang ada di dalamnya dipersembahkan untuk kemaslahatan bersama.

"Empat puluh tahun adalah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pertumbuhan lembaga, tapi juga perubahan zaman, dinamika masyarakat, dan perkembangan cara kita memahami pendidikan serta pengabdian," imbuh dia.

Baca juga : Gelar Open House, Menag Ajak Masyarakat Amalkan Nasihat selama Ramadan

Ke depan, pihaknya terus menjaga agar berkesinambungan tidak hanya soal fisik atau operasional, tetapi juga kesinambungan visi, ketahanan sistem, dan tanggung jawab moral. Sebab tidak sedang membangun sesuatu untuk hari ini saja, melainkan untuk masa depan yang lebih panjang dan lebih luas cakupannya.

Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai mengelola sebanyak 10 sekolah Islam Al Azhar (KB/TK-SMA) dan satu sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Yayasan bertekad menghadirkan pendidikan berbasis ke-Islaman melalui pembelajaran digital dan kualitas bertaraf internasional.

Menteri Agama Prof nasaruddin Umar MA mengucapkan selamat kepada Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai yang berusia 40 tahun dan menorehkan prestasi luar biasa.

"Kami berharap setiap profesi dapat memberikan sesuatu yang berdampak bagi bangsa dan dunia. Insya Allah, Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang mendukung toleransi, kebersamaan, dan juga cita-cita Indonesia Emas dapat terwujud," kata Menag.

Dalam kesempatan itu, Menag mendorong agar generasi muda perlu dibekali dengan pemahaman agama dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi yang baik. Ke depan, Menag berharap Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai dapat meningkatkan layanan pendidikan, tidak hanya pendidikan formal tetapi juga nonformal.

"Kehebatan Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai yang selama 40 tahun yang dapat mengubah wajah Bekasi seperti saat ini, tidak lepas dari kemampuan kepemimpinan dan manajerial pengurusnya. Sama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki kepemimpinan dan manajerial yang luar biasa," jelas Menag lagi.

Kolaborasi

Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan mars dan hymne baru Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai yang diciptakan oleh Dwiki Dharmawan. Musisi Dwiki Dharmawan mengaku senang dapat berkolaborasi bersama siswa mulai dari jenjang TK hingga SMA.

"Banyak bakat-bakat hebat dari sekolah yang berada Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai ini," kata Dwiki.

Meski demikian, Dwiki mengaku ada tantangan tersendiri bagaimana menyatukan bakat-bakat siswa yang beragam tersebut bersatu padu. Hal itu memerlukan proses melalui latihan di antara kesibukan siswa yang cukup padat. Latihan dilakukan secara parsial sesuai arasemen selama tiga bulan mulai dari April.

"Kita mencari waktu terbaik untuk dapat latihan dan membina bakat mereka. Saya sendiri takzim dengan kemampuan mereka. Penampilan mereka sangat dan maksimal. Ini menunjukkan bahwa sekolah berhasil mendidik keseimbangan antara emosional dan kecerdasan," kata Dwiki. (H-2)