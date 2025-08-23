Pemerintah Renovasi Rumah Raya, Balita yang Meninggal karena Infeksi Cacing

Ilustrasi(Antara)

Staf Khusus Menko PMK Bidang Mobilisasi Sumberdaya Bencana, Mayjen (Purn) Mochammad Luthfie Beta mengunjungi kediaman mendiang Raya, balita berusia 3 tahun 9 bulan yang meninggal akibat infeksi cacing, di Desa Cinaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (22/8) malam. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut arahan Menko PMK Pratikno, pasca Rapat Tingkat Menteri terkait penanganan penyakit dan peningkatan kualitas kesehatan balita.

"Malam ini pukul 19.38 kami tiba dari Jakarta atas arahan Pak Menko PMK. Kami diberi tugas untuk meninjau langsung dan mengidentifikasi kejadian yang dialami balita Raya," kata Luthfie Beta dalam keterangannya, Sabtu (23/8).

Luthfie menyampaikan, kasus penyakit yang menimpa Raya menjadi alarm penting bahwa masalah kesehatan anak tidak bisa dianggap sepele. Situasi ini tidak boleh terulang kembali, karena menyangkut masa depan bangsa. Secara rinci dokter mendiagnosa Raya mengidap infeksi meningitis TB dan helmintiasis.

"Pemerintah pusat ingin memastikan hadir di setiap permasalahan yang ada di masyarakat, karena kalau masyarakat tidak kuat, bangsa ini pun tidak akan bisa apa-apa," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Luthfie meninjau kondisi rumah keluarga almarhumah yang memprihatinkan dan kurang layak huni. Rumah berdiri di lahan rawan longsor dengan fasilitas sanitasi yang tidak layak, rumah yang minim sirkulasi udara, serta berdekatan dengan kandang ternak. Menurutnya, hal tersebut perlu segera dibenahi.

"Langkah ke depan, rumah ini akan dibongkar dan dibangun secara permanen termasuk WC Komunal dan sanitasi layak yang bersumber dari dana Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Namun karena lahannya labil dan rawan bencana, kami sarankan ada pertimbangan serius sebelum pembangunan. Dari sisi sanitasi juga harus dibenahi, termasuk pemindahan kandang ternak," jelasnya.

Luthfie menambahkan, renovasi rumah akan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sekitar, melibatkan aparat Masyarakat, TNI/Polri secara swakelola, serta memperhatikan aspek legalitas lahan tempat rumah yang akan dibangun.

"Rencana awal, rumah sehat sederhana berukuran 7 x 5 meter persegi. Selain itu, perlu mitigasi rawan longsor dengan pembangunan talud (dinding penahan tanah) dan perbaikan akses jalan menuju rumah," ujar dia.

Ia juga menyoroti kondisi keluarga korban. Ayah dan ibu Raya saat ini masih menjalani perawatan di RS Bandung, sementara sang kakak mengalami gangguan kesehatan dan perlu pendampingan berkelanjutan, baik dari sisi gizi maupun pendidikan. (E-3)