Balita di Sukabumi Meninggal akibat 3 Kg Cacing Gelang, Berikut Tanggapan Para Dokter

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Kasus memilukan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang balita meninggal dunia setelah ditemukan sekitar 3 kilogram cacing gelang (Ascaris lumbricoides) di dalam tubuhnya. Peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa kecacingan bukan penyakit ringan yang bisa disepelekan.
Menurut pakar kesehatan, infeksi cacing dapat mengganggu tumbuh kembang anak, menurunkan kemampuan akademik, hingga menyebabkan kematian.
Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan bahwa lebih dari 1,5 miliar orang di dunia terinfeksi cacing, dengan anak-anak sebagai kelompok paling rentan.
“Kecacingan berdampak buruk pada fungsi kognitif anak di sekolah, bahkan berimbas pada masalah sosial-ekonomi serta kualitas SDM bangsa di masa depan,” jelasnya.
Cacing gelang dapat hidup dalam tubuh hingga tiga bulan. Seekor cacing dewasa mampu menghasilkan 20.000 telur sekali buang, yang kemudian menyebar ke organ tubuh lain.
Unit Kesehatan Koordinasi (UKK) Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Riyadi menambahkan, “Cacing gelang paling merepotkan karena bisa menyerang seluruh organ, termasuk paru-paru seperti pada kasus balita di Sukabumi.”
Infeksi cacing umumnya terjadi akibat:
Pengobatan cacingan dapat dilakukan dengan obat cacing yang diresepkan dokter.
“Paling baik diminum saat perut kosong, biasanya malam hari sebelum tidur. Namun sebenarnya bisa diminum kapan saja,” kata dr. Riyadi.
Untuk daerah dengan prevalensi kecacingan di atas 20%, anak usia sekolah maupun prasekolah dianjurkan mendapat obat pencegahan massal 1-2 kali setahun.
Kasus balita yang meninggal akibat kecacingan harus menjadi peringatan bersama. Orang tua disarankan:
Sanitasi buruk, akses air bersih terbatas, serta perilaku hidup bersih yang belum membudaya membuat infeksi kecacingan sulit diberantas.
cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa menjalar dan mengganggu fungsi paru.
Kasus Raya, anak yang meninggal karena tubuhnya dipenuhi dengan cacing di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seharusnya bisa dicegah jika keluarga dan lingkungan sekitar saling mengingatkan.
Viral di media sosial seorang anak berusia 3 tahun berinisial R di Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia karena di dalam tubuhnya penuh cacing.
cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa menjalar dan mengganggu fungsi paru.
Dari pemeriksaan yang dilakukan dokter diketahui bahwa ada larva migrans kulit yakni infeksi parasit pada kulit yang disebabkan larva cacing tambang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved