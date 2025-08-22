Bagaimana Cacing Masuk ke Tubuh Kita? Berikut Penjelasan Ahli

Cara parasit cacing masuk ke tubuh manusia.(Freepik)

INFEKSI cacingan merupakan penyakit akibat cacing parasit yang umumnya muncul karena lingkungan kotor atau makanan tidak higienis. Semua kelompok usia berisiko terinfeksi, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan sanitasi buruk.

Cacing parasit membutuhkan inang untuk hidup. Berikut beberapa jenis cacing yang bisa menyerang manusia dan cara mereka masuk ke tubuh:

Masuk melalui air tercemar atau daging kurang matang. Cacing ini menempel di dinding usus, dapat hidup puluhan tahun, dan panjangnya mencapai belasan meter. Jenis yang umum: Taenia saginata (sapi), Taenia solium (babi), dan Taenia asiatica.

2. Cacing Kremi

Parasit kecil yang hidup di usus besar dan rektum. Penularannya lewat telur mikroskopis yang menempel di seprai, pakaian, atau beterbangan di udara. Umum pada anak-anak, biasanya tidak berbahaya, namun perlu obat khusus.

3. Cacing Gelang (Ascariasis)

Telur tertelan, menetas di usus, lalu bermigrasi ke paru-paru sebelum kembali ke tenggorokan dan tertelan lagi. Banyak ditemukan di daerah tropis dengan sanitasi buruk. Anak-anak paling rentan terinfeksi.

4. Cacing Trichinella

Menular lewat daging mentah atau setengah matang. Larva berkembang biak di usus, lalu menyebar ke otot dan jaringan tubuh.

5. Cacing Tambang

Masuk lewat kulit, biasanya karena berjalan tanpa alas kaki di tanah tercemar. Cacing menempel di usus dengan kait kecil. Pencegahan: selalu gunakan alas kaki.

6. Cacing Pipih

Bisa hidup di usus, darah, atau jaringan. Infeksi sering terjadi akibat konsumsi sayuran mentah (misalnya selada air) atau air terkontaminasi.

Gejala Cacingan

Infeksi sering tanpa gejala, namun beberapa tanda yang perlu diwaspadai:

Nafsu makan menurun

Nyeri perut, mual, muntah

Tubuh lemas, berat badan turun

Sembelit berkepanjangan

Gatal di anus

Perut terasa penuh gas

Pencegahan

Gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar Cuci buah dan sayur hingga bersih Masak daging sampai matang Jaga kebersihan kuku dan tangan Cuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet Minum obat cacing setiap 6 bulan (atau 1 tahun di daerah risiko rendah) Konsumsi air bersih Gunakan kondom untuk mencegah penularan seksual tertentu

Pengobatan

Pyrantel pamoate: infeksi kremi

Mebendazole/albendazole: cacing usus dari tanah

Metronidazol/tinidazol: infeksi protozoa

Menurut Dr. Riyadi, SpA (UKK Infeksi Tropik IDAI), cacing dapat bertahan 1–2 tahun dalam tubuh. Jika tidak diobati, larva bisa menyebar ke organ lain. Karena itu, pengobatan rutin sangat dianjurkan meski efek samping obat cacing umumnya ringan. (Ciputra Hospital, Halodoc, RS Budi Medika/Z-10)