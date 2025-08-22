Bagaimana Cacing Masuk ke Tubuh Kita? Berikut Penjelasan Ahli

Headline
INFEKSI cacingan merupakan penyakit akibat cacing parasit yang umumnya muncul karena lingkungan kotor atau makanan tidak higienis. Semua kelompok usia berisiko terinfeksi, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan sanitasi buruk.
Cacing parasit membutuhkan inang untuk hidup. Berikut beberapa jenis cacing yang bisa menyerang manusia dan cara mereka masuk ke tubuh:
Masuk melalui air tercemar atau daging kurang matang. Cacing ini menempel di dinding usus, dapat hidup puluhan tahun, dan panjangnya mencapai belasan meter. Jenis yang umum: Taenia saginata (sapi), Taenia solium (babi), dan Taenia asiatica.
Parasit kecil yang hidup di usus besar dan rektum. Penularannya lewat telur mikroskopis yang menempel di seprai, pakaian, atau beterbangan di udara. Umum pada anak-anak, biasanya tidak berbahaya, namun perlu obat khusus.
Telur tertelan, menetas di usus, lalu bermigrasi ke paru-paru sebelum kembali ke tenggorokan dan tertelan lagi. Banyak ditemukan di daerah tropis dengan sanitasi buruk. Anak-anak paling rentan terinfeksi.
Menular lewat daging mentah atau setengah matang. Larva berkembang biak di usus, lalu menyebar ke otot dan jaringan tubuh.
Masuk lewat kulit, biasanya karena berjalan tanpa alas kaki di tanah tercemar. Cacing menempel di usus dengan kait kecil. Pencegahan: selalu gunakan alas kaki.
Bisa hidup di usus, darah, atau jaringan. Infeksi sering terjadi akibat konsumsi sayuran mentah (misalnya selada air) atau air terkontaminasi.
Infeksi sering tanpa gejala, namun beberapa tanda yang perlu diwaspadai:
Menurut Dr. Riyadi, SpA (UKK Infeksi Tropik IDAI), cacing dapat bertahan 1–2 tahun dalam tubuh. Jika tidak diobati, larva bisa menyebar ke organ lain. Karena itu, pengobatan rutin sangat dianjurkan meski efek samping obat cacing umumnya ringan. (Ciputra Hospital, Halodoc, RS Budi Medika/Z-10)
Cacing akan bertelur di dalam tubuh hingga berbentuk kista dan beredar ke semua organ melalui pembuluh darah mulai dari otot, otak dan jantung.
Dari pemeriksaan yang dilakukan dokter diketahui bahwa ada larva migrans kulit yakni infeksi parasit pada kulit yang disebabkan larva cacing tambang.
