Balita Meninggal Cacingan, Pratikno Gelar Rakor dengan Kemenkes dan Kemendagri Hari Ini

Menko PMK Pratikno (kanan)(Antara Foto)

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menggelar rapat koordinasi lanjutan hari ini (22/8) dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam rangka percepatan peningkatan kesehatan anak. Rakor dilakukan setelah kasus meninggalnya RY, 4, karena cacingan di Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini menjadi alarm kesehatan nasional.

"Kasus adalah pengingat bagi kita semua bahwa masalah gizi buruk dan penyakit yang bisa dicegah tidak boleh dibiarkan berlarut. Dengan memperkuat Posyandu, memperkuat data kesehatan, serta memperkuat pendampingan keluarga rentan, kami berkomitmen memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan terlindungi," kata Pratikno, Kemarin (21/8).

Sebagai tindak lanjut, pada Kamis malam, 21 Agustus 2025, Pratikno langsung berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan dinas terkait. Selain itu, ia juga langsung mengadakan rapat daring dengan pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko PMK terkait isu kesehatan anak. Tujuannya adalah melakukan penggalian informasi, menyatukan pandangan.

Ia mengatakan peristiwa tersebut mengingatkan pentingnya penguatan data kesehatan, khususnya penyakit zoonosis serta pemantauan malnutrisi, agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini. Meskipun program pencegahan telah lama berjalan, mulai dari deworming massal sejak 1975 dengan obat cacing gratis, kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pendampingan bagi anak terlantar dan keluarga rentan, namun, kasus Sukabumi ini menegaskan perlunya program tersebut dijalankan lebih aktif, tepat sasaran, dan menyentuh keluarga yang paling membutuhkan.

“Pemerintah berkomitmen memperkuat pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Setiap anak Indonesia berhak atas masa depan yang sehat, aman, dan terlindungi,” pungkasnya. (H-4)