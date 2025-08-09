Wabah Chikungunya Melanda Tiongkok, AS Naikkan Level Peringatan Perjalanan

Headline
SEBUAH kota industri di selatan Tiongkok melaporkan lebih dari 3.100 kasus chikungunya sepanjang bulan ini, menjadikannya wabah terbesar penyakit yang ditularkan nyamuk di Tiongkok sejak pertama kali terdeteksi hampir 20 tahun lalu.
Chikungunya adalah penyakit akibat virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Sering dijuluki “flu tulang”, penyakit ini menyebabkan demam tinggi dan nyeri sendi hebat.
Televisi nasional CCTV melaporkan, Kota Foshan di Provinsi Guangdong, di utara Hongkong, pertama kali mendeteksi kasus impor pada awal Juli. Meski penyebab wabah belum diungkap, pemerintah provinsi telah memperketat langkah pencegahan, termasuk imbauan warga untuk menguras genangan air dan memastikan saluran drainase berfungsi baik.
Lonjakan kasus di Tiongkok selatan ini memicu peringatan perjalanan dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat. CDC menaikkan peringatan kesehatan ke Level 2, mengimbau wisatawan agar meningkatkan kewaspadaan saat berkunjung.
Meskipun jarang mematikan, chikungunya dapat menimbulkan risiko kesehatan serius dan kini menyebar cepat di sejumlah wilayah Guangdong. Peringatan ini menegaskan peran CDC dalam memberi panduan langsung bagi pelancong, serupa dengan Departemen Luar Negeri AS yang menginformasikan kondisi keamanan global.
Wisatawan yang berencana mengunjungi Tiongkok selatan atau negara tetangga di Asia disarankan memantau informasi perjalanan terkini dan menerapkan langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan. (Bloomberg Technoz/Travel and Tour World/Siloam Hospital/Z-10)
