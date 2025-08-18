6 Tanda Chikungunya yang Perlu Diwaspadai

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Chikungunya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini juga dikenal sebagai flu tulang karena dapat menyebabkan demam dan rasa nyeri yang parah pada sendi.
Sebagian besar gejala chikungunya tidak berlangsung lama, yaitu antara 3 hingga 10 hari. Namun, pada beberapa individu, tulang dan sendi yang terasa sakit akibat chikungunya bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Wabah chikungunya pertama kali terdeteksi di Eropa, Asia, Afrika, serta pulau-pulau di Samudra Hindia dan Pasifik. Penyebaran penyakit ini semakin meluas sejak tahun 2004, dan hingga saat ini, sepertiga dari populasi dunia tinggal di daerah yang memiliki risiko tinggi terinfeksi.
Hingga saat ini, chikungunya merupakan salah satu penyakit yang masih ditemukan di Indonesia. Jumlah kasus biasanya meningkat pada musim hujan atau di awal dan akhir tahun.
Dengan mengetahui berbagai tanda chikungunya, masyarakat diharapkan lebih waspada dan segera mencari bantuan medis jika mengalami gejala-gejala tersebut. Upaya pencegahan melalui pengendalian perkembangbiakan nyamuk tetap menjadi langkah terbaik untuk menghindari penyakit ini. (Ayo Sehat/E-3)
DATA terbaru dari UK Health Security Agency (UKHSA) menunjukkan lonjakan signifikan kasus chikungunya yang terkait perjalanan internasional di Inggris.
SINGAPURA mencatat lonjakan signifikan kasus chikungunya pada 2025. Tercatat ada 17 kasus sejak awal tahun hingga 2 Agustus dan jumlah ini melonjak dua kali lipat.
Chikungunya jarang berakibat fatal dan virus yang dibawa oleh nyamuk ini tidak menyebar melalui udara.
Sebuah kota industri di selatan Tiongkok melaporkan lebih dari 3.100 kasus chikungunya sepanjang bulan ini, menjadikannya wabah terbesar penyakit yang ditularkan nyamuk di Tiongkok
SINGAPURA kini tengah mengalami peningkatan penyakit demam akibat virus yang dibawa nyamuk chikungunya dan bahkan peningkatannya mencapai dua kali lipat.
Chikungunya mewabah di Tiongkok, tepatnya di Provinsi Guangdong, sejak Juli 2025. Hingga awal Agustus, lebih dari 7.000 kasus telah dilaporkan, menyebar di berbagai kota
