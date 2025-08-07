7.000 Kasus Chikungunya Dilaporkan di Tiongkok, Kenali Gejalanya

Headline
CHIKUNGUNYA mewabah di Tiongkok, tepatnya di Provinsi Guangdong, sejak Juli 2025. Hingga awal Agustus, lebih dari 7.000 kasus telah dilaporkan, menyebar di berbagai kota termasuk Foshan, yang mencatat jumlah kasus tertinggi.
Penyakit chikungunya, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, tengah menjadi sorotan otoritas kesehatan di Tiongkok. Penanganannya dilakukan ketat, mirip protokol saat pandemi covid-19. Di beberapa rumah sakit, pasien dirawat di tempat tidur berkelambu dan baru diperbolehkan pulang setelah seminggu atau hasil pemeriksaan menyatakan negatif.
Dalam satu minggu terakhir, tercatat hampir 3.000 kasus baru di Guangdong. Wabah ini juga menyebar ke 12 kota lain di wilayah selatan provinsi tersebut.
Chikungunya adalah virus yang menyebar melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus ini umum ditemukan di wilayah Asia Selatan dan Afrika, namun sebelumnya jarang terjadi di Tiongkok.
Perubahan iklim, seperti peningkatan suhu dan kelembapan, mempercepat penyebaran nyamuk pembawa virus ini.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan RI, berikut adalah 7 gejala utama infeksi virus chikungunya:
Demam lebih dari 39°C muncul secara mendadak dan menjadi tanda awal infeksi.
Sendi terasa nyeri intens, terutama di lutut, pergelangan tangan, dan kaki. Nyeri bisa bertahan berminggu-minggu hingga bertahun-tahun.
Sakit kepala berdenyut, terutama di bagian depan, dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
Pegal dan nyeri otot di punggung dan lengan yang menyebabkan tubuh cepat lelah.
Bintik merah muncul di wajah, leher, atau tubuh bagian atas, biasanya 2–3 hari setelah demam.
Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan rasa lemas kerap menyertai infeksi.
Meskipun demam mereda, tubuh tetap terasa sangat lelah dalam jangka waktu lama.
Hingga kini, belum ada obat khusus untuk chikungunya. Namun, pasien dapat sembuh dengan:
Wabah chikungunya di Tiongkok menjadi pengingat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesiapan menghadapi penyakit menular. Deteksi dini, kesadaran masyarakat, dan tindakan kolektif adalah kunci untuk mencegah penyebaran virus lebih luas. (BBC, Ayo Sehat Kementerian Kesehatan RI, Alodokter/Z-10)
