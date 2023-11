Masuki Usia 50 Tahun, ITDC Torehkan Sejumlah Prestasi

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), member PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Group, pada Minggu (12/11) merayakan ulang tahun ke-50. Didirikan pada tahun 1973 sebagai Bali Tourism Development Corporation (BTDC), ITDC telah berhasil mengubah The Nusa Dua, Bali, menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas dunia terbaik. Sejak awal pengembangannya di tahun 1974, The Nusa Dua telah menjadi tuan rumah berbagai event internasional, seperti pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018, KTT G20 2022, dan KTT Archipelagic and Island States (AIS) 2023. Baca juga: Manajemen ITDC Lakukan Transformasi untuk Dorong Kinerja Saat ini, ITDC dipercaya untuk mengembangkan dan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan kawasan The Golo Mori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktur Utama ITDC Ari Respati, menyampaika, “Saya bersama jajaran Direksi dan insan ITDC dengan bangga merayakan perjalanan gemilang ITDC yang telah mencapai usia 50 tahun." "Lima dekade ini, ITDC telah menjadi pionir dalam mengubah lanskap pariwisata Indonesia, membawa kontribusi positif yang tak terhitung jumlahnya bagi negara,” jelas Ari dalam keterangan, Selasa (14/11). Pada 13-15 Oktober 2023 lalu, ITDC telah sukses menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) di Pertamina Mandalika International Circuit di NTB. Baca juga: InJourney-ITDC Beri Pelatihan Hospitality untuk Masyarakat Desa Penyangga di KEK Mandalika Event balap internasional ini menarik lebih dari 103.000 penonton dan memberikan dampak ekonomi nasional lebih dari Rp.4,5 triliun selama tiga hari event berlangsung. Selain itu, ITDC secara aktif mengundang investor lokal dan internasional untuk berpartisipasi dalam pengembangan KEK Pariwisata Mandalika. Sebagai wujud komitmen, ITDC telah menandatangani kerjasama investasi dengan empat investor pada 1 November 2023. Investasi ini melibatkan pengembangan berbagai fasilitas, termasuk Pacuan Kuda, Wibit Water Sport, Circuit Cafe, Mandalika Circuit Experience, dan Mandalika Racing Experience serta akomodasi. Sementara The Golo Mori/Golo Mori Convention Center (GMCC) di NTT, adalah penugasan ketiga dari pemerintah kepada ITDC, menjadi venue KTT ASEAN ke-42 pada Mei 2023. Melalui penyelenggaraan sejumlah event di kawasan The Nusa Dua, The Mandalika dan The Golo Mori, ITDC berupaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Baca juga: ITDC Siapkan Posko Lebaran di Nusa Dua dan Mandalika “Merayakan pencapaian 50 tahun ITDC membuka peluang kerja sama bagi investor danpenyelenggara event/kegiatan MICE, olahraga, dan hiburan untuk bersama-sama menggeliatkan pariwisata dan ekonomi di Bali, NTB, NTT, bahkan di seluruh Indonesia," jelasnya. "Kami percaya bahwa kolaborasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga akan memperkuat karakteristik kawasan The Nusa Dua, The Mandalika, dan The Golo Mori sebagai destinasi pariwisata unggulan yang dikenal di seluruh dunia,” tutup Ari. (RO/S-4)

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), member PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Group, pada Minggu (12/11) merayakan ulang tahun ke-50.

Didirikan pada tahun 1973 sebagai Bali Tourism Development Corporation (BTDC), ITDC telah berhasil mengubah The Nusa Dua, Bali, menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas dunia terbaik.

Sejak awal pengembangannya di tahun 1974, The Nusa Dua telah menjadi tuan rumah berbagai event internasional, seperti pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018, KTT G20 2022, dan KTT Archipelagic and Island States (AIS) 2023.

Saat ini, ITDC dipercaya untuk mengembangkan dan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan kawasan The Golo Mori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Utama ITDC Ari Respati, menyampaika, “Saya bersama jajaran Direksi dan insan ITDC dengan bangga merayakan perjalanan gemilang ITDC yang telah mencapai usia 50 tahun."

"Lima dekade ini, ITDC telah menjadi pionir dalam mengubah lanskap pariwisata Indonesia, membawa kontribusi positif yang tak terhitung jumlahnya bagi negara,” jelas Ari dalam keterangan, Selasa (14/11).

Pada 13-15 Oktober 2023 lalu, ITDC telah sukses menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) di Pertamina Mandalika International Circuit di NTB.

Event balap internasional ini menarik lebih dari 103.000 penonton dan memberikan dampak ekonomi nasional lebih dari Rp.4,5 triliun selama tiga hari event berlangsung.

Selain itu, ITDC secara aktif mengundang investor lokal dan internasional untuk berpartisipasi dalam pengembangan KEK Pariwisata Mandalika.

Sebagai wujud komitmen, ITDC telah menandatangani kerjasama investasi dengan empat investor pada 1 November 2023.

Investasi ini melibatkan pengembangan berbagai fasilitas, termasuk Pacuan Kuda, Wibit Water Sport, Circuit Cafe, Mandalika Circuit Experience, dan Mandalika Racing Experience serta akomodasi.

Sementara The Golo Mori/Golo Mori Convention Center (GMCC) di NTT, adalah penugasan ketiga dari pemerintah kepada ITDC, menjadi venue KTT ASEAN ke-42 pada Mei 2023.

Melalui penyelenggaraan sejumlah event di kawasan The Nusa Dua, The Mandalika dan The Golo Mori, ITDC berupaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Merayakan pencapaian 50 tahun ITDC membuka peluang kerja sama bagi investor danpenyelenggara event/kegiatan MICE, olahraga, dan hiburan untuk bersama-sama menggeliatkan pariwisata dan ekonomi di Bali, NTB, NTT, bahkan di seluruh Indonesia," jelasnya.

"Kami percaya bahwa kolaborasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga akan memperkuat karakteristik kawasan The Nusa Dua, The Mandalika, dan The Golo Mori sebagai destinasi pariwisata unggulan yang dikenal di seluruh dunia,” tutup Ari. (RO/S-4)