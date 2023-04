ITDC Siapkan Posko Lebaran di Nusa Dua dan Mandalika

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), membangun Posko Lebaran Seru di masing-masing kawasan pariwisata yang dikelola yaitu di kawasan The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Posko dibangun untuk menyambut libur Lebaran 2023 dan memastikan momen tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Posko di Nusa Dua berlokasi di Tourist Information Center (TIC)/Bale Kulkul, sedangkan di Mandalika berlokasi di tiga titik yaitu di area Kuta Beach Park (KBP), area Bazaar Mandalika, dan di depan Pertamina Mandalika.

Posko beroperasi pada tanggal 18-30 April ini dan dibangun untuk memberikan layanan informasi lengkap terkait Kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika kepada wisatawan dan pengunjung yang melakukan kegiatan wisata pada periode libur Lebaran.

Baca juga: Golo Mori Siap Sambut Delegasi KTT ASEAN 2023

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengatakan, “Harapan kami dengan pembangunan Posko Lebaran Seru di masing-masing SBU yang kami kelola ini dapat membantu wisatawan untuk memperoleh informasi seputar kawasan pariwisata yang kami kelola, sehingga para wisatawan dan pengunjung dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman.”

Sementara untuk kegiatan operasional di masing-masing kawasan pariwisata yang dikelola ITDC, tim satuan pengamanan/security akan selalu melakukan kegiatan patroli keliling kawasan untuk memonitor keamanan kawasan.

Pada Kamis (13/4/2023) di The Nusa Dua dan Jumat (14/4/2023) di The Mandalika telah menggelar apel kesiapan fasilitas dan keamanan kawasan dalam menyambut libur Lebaran 2023.

Baca juga: Jokowi Resmikan Jalan Akses Labuan Bajo-Golo Mori

Kegiatan yang dipimpin oleh Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka, dan diikuti oleh pegawai ITDC, tenaga kebersihan dan pengamanan kawasan, bertujuan untuk memastikan kesiapan personil, kelengkapan sarana dan prasarana, fasilitas, utilitas kawasan dan tenant di Kawasan The Nusa Dua.

Selain itu juga untuk memastikan kesiapan personil, kelengkapan sarana dan prasarana, dan fasilitas kawasan di The Mandalika, serta pengamanan dalam rangka meningkatkan performa kawasan menyambut wisatawan atau pengunjung yang akan menikmati libur Lebaran di masing-masing kawasan pariwisata.

“Para wisatawan dan pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi dan spot wisata di Kawasan The Nusa seperti Yoga di Pulau Nusa Dharma dan Kecak & Barong Dance Show di Taksu Art Stage Pulau Peninsula yang digelar setiap hari Jumat, Devdan Show di Bali Nusa Dua Theatre, Museum Pasifika, Waterblow dan Shopping Center Bali Collection," kata Troy.

"Sedangkan di The Mandalika memiliki atraksi alam seperti pantai dan bukit menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik untuk dinikmati bersama keluarga dan kerabat. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tersedia di masing-masing kawasan pariwisata The Nusa dan The Mandalika serta pengamanan yang baik, kami berharap kawasan kami dapat menjadi pilihan terbaik bagi wisatawan maupun pengunjung untuk mengisi libur Lebaran nanti,” sambung Troy. (Z-6)