Tim PKM UNY Gandeng Guru Hasilkan Tiga Buku

Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merilis tiga buku yang dihasilkan dari pendampingan pada guru-guru di Muhammadiyah Boarding School (MBS) Pleret, Bantul, Yogyakarta.

Tiga buku yang dihasilkan tersebut adalah English for Islamic Education: Thaharah & Shalat, The Six Pillars of Faith in Islam, dan English Conversations for Pesantren.

Kerja sama antara UNY dengan MBS dimulai sejak bulan Agustus sampai Oktober 2023. Model pelatihan yang diberikan adalah pendampingan secara langsung dan melalui online Zoom meeting.

“Semoga Kerjasama ini terus dapat berlanjut di tahun yang akan datang sehingga semakin banyak guru yang dihasilkan oleh guru di MBS Pleret," tutur Anggota PKM UNY, Titik Sudartinah, dalam keterangan tertulis pada Media Indonesia, Minggu, (8/10).

Ketua Tim PKM UNY, Erna Andriyanti menyebutkan aktivitas menulis dan menghasilkan karya perlu terus disemai oleh kalangan akademisi, termasuk di dalamnya adalah guru. Saat guru mampu menghasilkan buku, maka ini ia sebenarnya menyadari peran penting guru sebagai agen perubahan.

“Guru menulis dan menghasilkan buku, kalau boleh boleh jujur ini adalah amazing banget. Tidak banyak kalangan akademisi yang mampu melakukan ini," ujarnya.

“Kami atas nama MBS Pleret mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan oleh UNY kepada kami selama ini. Semoga ini menjadi amal jariyah tim PKM UNY," ujar Kamiludin, salah satu ustad di MBS Pleret.



