Kemberin Perkuat Kolaborasi untuk Capai Target Wisatawan Indonesia

DATA Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara telah mencapai 5,2 juta untuk periode Januari-Juni 2023, dari target 8,5 juta di 2023. Lalu, jumlah wisatawan nusantara telah mencapai 434 juta untuk periode Januari-Juni 2023, dari target 1,2-1,4 miliar di 2023.

Menteri Parekraf Sandiaga Uno mengaku optimistis dapat mencapai target wisatawan tersebut. Salah satunya dengan menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin).

"Saya optimis kalau kita dapat mencapai target dan membangun kemitraan yang kuat, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan," kata Sandiaga saat menyambut peresmian anggota baru Kemberin secara daring.

Ketua Umum Kemberin Sean Richard mengungkapkan, Kemberin meresmikan lebih dari130 anggota baru dalam acara bertajuk “TRUST in Kemberin: Together aRe Unity and STrongness”.

Ia menegaskan, Kemberin akan mempererat dan memperluas silaturahmi antar seluruh anggota untuk membangun sinergi dan kolaborasi positif, mengenalkan Kemberin beserta program-programnya kepada seluruh anggota Kemberin, serta menyinergikan program Kemenparekraf untuk menggerakkan roda pariwisata Indonesia.

"Apresiasi untuk anggota baru dari berbagai daerah. Beberapa daerah yang terjauh adalah seperti Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Timur," katanya.

Kolaborasi menjadi pesan utama dalam peresmian anggota baru Kemberin. Hal itu juga ditegaskan dalam sesi diskusi yang mengangkat tema “Empowering Trust: Building Strong Partnerships for Sustainable Tourism”.

Narasumber dalam diskusi itu antara lain Syaifullah (Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf), Captain Ardhana Sitompul (CEO Sriwijaya), dan R. Julio Aldicar (CEO Anjani Group), serta dimoderatori oleh Indiansih selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi Kemberin.

Selanjutnya, imbuh Sean, Kemberin akan kembali melanjutkan program roadshow kepada Dinas Pariwisata Provinsi untuk memperkenalkan tentang Kemberin dan menggali peluang kolaborasi atau kerja sama yang bisa dilakukan untuk mendukung kemajuan pariwisata di daerah tersebut.

"Dengan kolaborasi dan sinergi antara Kemberin dengan Kemenparekraf, diharapkan dapat mendukung ketercapaian target pergerakan wisatawan nusantara yang lebih baik lagi dan penciptaan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih banyak lagi," pungkas Sean. (Z-5)