Polbangtan Kementan Inisiasi Gerakan Minum Susu Serentak se-Indonesia 

HARI Susu Nusantara (HSN) merupakan momen besar bagi insan peternakan Indonesia. Sebab melalui momen yang diperingati setiap bulan Juni tersebut dapat membudayakan kebiasaan mengonsumsi susu kepada masyarakat, baik susu segar maupun hasil olahan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada medio Juni 2023 yang digelar secara hybrid di Aula Expo dan Kontes Peternakan pada gelaran Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan XVI di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat belum lama ini.

Empat Sehat Lima Sempurna

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, “Tahukah sobat apa itu 4 sehat 5 sempurna? Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi atas empat sumber nutrisi penting, yakni makanan pokok, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu bila mampu, menjadi lima sempurna.”

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, mengatakan bahwa sekarang ini dibutuhkan sekelompok anak muda yang memiliki loyalitas dan integritas tinggi untuk memajukan sektor pertanian dan peternakan Indonesia.

“Sudah saatnya pertanian dikelola oleh generasi milenial yang menggunakan kreativitas dan inovasinya sehingga pertanian kedepan menjadi pertanian modern," katanya.

Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kata Dedi Nursyamsi, juga berorientasi ekspor. Saat ini kita telah memiliki banyak petani milenial sekaligus enterpreneur di bidang pertanian.

Direktur Polbangtan Bogor, Syaifuddin Anwar mengatakan bahwa konsep 4 Sehat 5 Sempurna menekankan pentingnya empat golongan makanan berupa sumber kalori untuk tenaga, protein untuk pembangun, sayur dan buah untuk sumber vitamin serta mineral untuk pemeliharaan.

Banyak Manfaat Susu

"Tak kalah pentingnya, susu juga mempunyai manfaat yang tak kalah hebat, karena salah satu cara untuk membantu memenuhi gizi harian adalah dengan rutin minum susu," katanya.

Syaifuddin menambahkan, susu merupakan salah satu minuman yang umum dikonsumsi oleh setiap orang di segala usia.

"Susu mengandung beragam nutrisi penting yang mampu menjaga organ tubuh tetap berfungsi dengan baik dan melindungi tubuh dari serangan penyakit," katanya lagi.

Konsumsi Susu Per Kapita Indonesia Mssih Rendah

Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (Ismapeti) Fauzan Farinduan mengatakan konsumsi susu per kapita Indonesia masih di bawah beberapa negara Asia, sehingga kita perlu meningkatkan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan konsumsi.

"Peringatan Hari Susu Nusantara adalah momen penting. Seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia persusuan, untuk bersama-sama melakukan upaya konsumsi susu masyarakat, baik melalui kampanye minum susu, kampanye susu, maupun kegiatan lainnya yang bermanfaat,” kata Fauzan, yang juga mahasiswa Polbangtan Bogor ini.

Fauzan selaku ketua pelaksana kegiatan mengaku bangga dapat menyelenggarakan event penting di perhelatan terbesar pertanian Indonesia setingkat Penas.

“Kami sebagai organisasi tertinggi Senat Mahasiswa Peternakan berhasil menyambungkan tali-tali persahabatan mahasiswa peternakan Indonesia yang pada hari ini kita adakan minum susu bersama secara hibrid sekitar 3500 cup susu dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Fauzan menambahkan, ada 105 perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan tersebut dengan lokasi utama di Kota Padang, pusat kegiatan Penas XVI 2023.

“Hal ini merupakan pencapaian luarbiasa yang patut kita banggakan bersama sebagai bangsa Indonesia,” katanya.

Peringatan Susu Nusantara yang diselenggarakan oleh Ismapeti didukung oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Ditjen PKH dan juga BPPSDMP Kementan.

'Make a Change From Milk'

Mengusung tema 'Make a Change From Milk' yang bermakna, dengan susu kita dapat mengubah SDM menjadi lebih baik lagi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terkait konsumsi susu, angka per kapita di Indonesia masih relatif rendah, yaitu 16,27 kg/kapita per tahun pada 2021 seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022.

Apabila dibandingkan konsumsi susu di negara-negara Asia Tenggara, konsumsi susu nasional masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang mencapai 70 kg/kapita per tahun, Myanmar 31 kg/kapita per tahun, Thailand 29 kg/kapita per tahun dan Malaysia 25 kg/kapita per tahun seperti dilansir worldpopulationreview.com, 2023.

Untuk itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat susu dan edukasi pentingnya konsumsi susu secara teratur harus terus dikampanyekan secara massif dan terus menerus.

Program edukasi kesehatan dan kampanye sosial dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada masyarakat tentang nutrisi susu dan menghilangkan mitos yang mungkin ada terkait dengan konsumsi susu. (RO/S-4)