UP Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Bereputasi Unggul

KETUA Pembina Yayasan Pembina dan Pendidikan Universitas Pancasila (YPPUP) Dr (HC) Ir Siswono Yudo Husodo menyatakan Universitas Pancasila (UP) telah menjadi perguruan tinggi swasta yang bereputasi unggul.

"Di Indonesia ini ada lebih dari 4.400 perguruan tinggi dan hanya 49 perguruan tinggi yang mempunyai kriteria unggul dan UP merupakan salah satu dari 49 tersebut," kata Siswono usai melakukan wisuda di Jakarta, Selasa (30/5).

Menurut Siswono, prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh civitas akademika untuk meningkatkan pendidikan di UP. Setiap tahun UP meluluskan sarjana lebih dari 2.000 orang.

Saat ini, lanjut Siswono, jumlah mahasiswa setiap tahun ada lebih dari 8 juta mahasiswa, dan kira-kira lebih 5 juta adalah dari mahasiswa swasta dan 3 juta mahasiswa negeri.

"Ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan kita bernegara sudah nyata bukan monopoli negara lagi," katanya.

Keadaannya jauh berbeda dengan 40 tahun yang lalu yakni perguruan tinggi didominasi oleh negara, sekarang mahasiswa swasta jauh lebih banyak dari mahasiswa negeri.

"Ke depannya negara kita tidak sekadar membutuhkan perubahan, tetapi juga program pembangunan yang berkelanjutan sehingga kesejahteraan yang merata akan terwujud," katanya.

Dikatakannya saat ini ada sekitar 67 ribu alumni UP yang tersebar di seluruh Indonesia yang bekerja di berbagai bidang, tentunya sebagai alumni harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga siap bersaing.

Lebih lanjut, Siswono mengatakan tentunya Universitas Pancasila tidak hanya akan berhenti setelah mendapatkan akreditasi unggul.

Saat ini ada beberapa fakultas yang sedang berproses mendapatkan akreditasi internasional yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Selain itu, UP turut serta dalam pertukaran mahasiswa luar negeri, IISMA (Indonesian International Student Mobility Awards) yakni melalui program ini sudah ada mahasiswa UP berkesempatan kuliah di kampus unggulan luar negeri (AS, Hongaria, dan Malaysia).

Sementara itu, Rektor UP Prof Dr Edie Toet Hendratno menjelaskan dalam kegiatan wisuda Universitas Pancasila diikuti oleh 974 orang wisudawan yang terdiri dari program studi D3, S1, Apoteker, S2 dan S3.

Menurutnya, para wisudawan boleh berbangga, bahwa pada wisuda ini, semua wisudawan sudah bisa menerima ijazah kelulusan, dengan Akreditasi Unggul, yang merupakan nilai akreditasi tertinggi.

Prestasi dan pencapaian UP sepanjang 2022 di antaranya Universitas Pancasila meraih peringkat 1 sebagai perguruan tinggi swasta dengan jumlah usulan terbanyak untuk matching fund.

Kemudian, mendapatkan dana hibah/bantuan pemerintah untuk tim dosen, Universitas Pancasila menjadi klaster penelitian mandiri, klaster pengabdian pada masyarakat (PKM) sangat bagus, UP memiliki 12 jurnal terakreditasi SINTA, serta mendapatkan penghargaan pada Rakorda 2022 karena beberapa pencapaian. (Ant/S-2)