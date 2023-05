Barber Battle Indonesia Session 2 Diikuti 1.000 Peserta dan Raih Rekor MURI

DALAM upaya menguatkan kembali komitmen untuk memberi dampak baik bagi masyarakat, MS Glow for Men baru saja menyelesaikan kompetisi Barber Battle Indonesia Season 2 bagi para pemangkas atau tukang cukur dan penata rambut di Indonesia.

Kompetisi yang memperebutkan total hadiah hingga Rp30 juta dan gelar prestisius Barber Battle Winner, dimulai pada Februari 2023 lalu dan telah mencapai babak akhir.

Keluar sebagai juara adalah: Nando-Jakarta (Juara 1), Magfur-Papua (juara 2), Emzy-Pekanbaru (Juara 3).

Menyusul kesuksesan tahun lalu, Barber Battle Indonesia Season 2 mendulang antusias luar biasa dari 1.000 orang peserta hingga meraih penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk Kompetisi Menata Rambut dengan Peserta Terbanyak.

“Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa, mengumpulkan lebih dari 1000 barber atau tukang cukur dari seluruh Indonesia, untuk kegiatan positif berkompetisi Bersama," kata Bryan Razu Ramadhan, selaku perwakilan dari MURI yang menyerahkan penghargaan pada malam final Barber Battle Indonesia Season 2 dalam keterangan, Selasa (16/5),

"Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya, dan merupakan sebuah rekor yang membanggakan,” ucap Bryan.

Naikkan Pamor Profesi Pemangkas Rambut

Program ini memiliki tujuan untuk mendongkrak kreativitas sekaligus menaikkan pamor profesi pemangkas dan penata rambut alias barber di Indonesia.

Menata rambut pria agar tampil keren, sambil tetap mempertimbangkan keinginan pelanggan, memang merupakan sebuah tantangan tersendiri.

Dibutuhkan kedisiplinan, kreativitas, keterampilan teknis, kepekaan terhadap tren dan jiwa pelayanan untuk memuaskan pelanggan. Rambut lelaki masa kini tidak hanya sekedar perlu dipotong rapi, perkembangan gayanya pun beragam dan menjadi bagian dari karakter.

"Profesi barber menjadi pilihan karier yang cukup menarik, karena tidak sebatas mencukur rambut," jelas founder MS Glow for Men sekaligus CEO J99 Corp., Gilang W. Pratama.

"Kemampuan servis yang baik, jiwa artistik, update tren yang pergantiannya cukup cepat, hingga manajemen finansial dan marketing, sangat dibutuhkan untuk mereka yang ingin menjadi barber profesional," ucap Gilang.

"Kami ingin memberi tambahan pengetahuan, menyalurkan bakat para barber, sekaligus menginspirasi dan memberi motivasi kepada lebih banyak tukang pangkas di Indonesia, agar melahirkan semakin banyak ide dan terobosan terbaru di dunia industri kreatif tata rambut," paparnya.

Video Audisi Tampilkan Before-After

Kompetisi dimulai dengan audisi online bagi peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Berbekal video audisi yang menampilkan Before-After dan proses pengerjaan, seleksi dilakukan dalam lima babak untuk menentukan Top 3 Besar.

“Audisi dilakukan secara online, agar bisa menjaring peserta dari kota mana pun di seluruh Indonesia," ungkap Afies Ramiro, salah satu Juri di Barber Battle Indonesia Season 2.

"Hal ini diharapkan mendorong para tukang pangkas rambut di seluruh Indonesia lebih menyadari dan belajar, betapa pentingnya peran media sosial serta digital marketing di era sekarang,” kata Afies.

Selain Afies Ramiro yang merupakan owner dari “BURP Hair.co”, Barber Battle Indonesia Season 2 menghadirkan para juri yang merupakan para kapster terbaik di Indonesia yaitu Sri Astuti, Michell Adriansz dan Tatang Wibowo.

Keempatnya merupakan penata rambut yang memiliki banyak prestasi di dalam maupun luar negeri.

Tahun depan, Barber Battle Indonesia persembahan MS Glow for Men akan kembali diadakan sehingga para penata maupun pemangkas rambut bisa mulai mempersiapkan diri dari sekarang.

Video Grand Final Barber Battle Indonesia Season 2 persembahan MS Glow for Men 2023 selengkapnya dapat dilihat di kanal YouTube MS Glow for Men Official atau klik tautan berikut ini. (RO/S-4)