Ini Pesan Jusuf Kalla Peringati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia

DALAM rangka memperingati Hari Palang Merah Sedunia dan Hari Bulan Sabit Merah, yang jatuh pada 8 Mei 2023. Ketua Umum Palang Merah Indonesia, M Jusuf Kalla menyampaikan pesan lewat intagram resmi PMI, @palangmerah_indonesia.

Peringatan ini mengusung tema "Everything we do comes #fromtheheart" atau Semua yang kami lakukan dari hati.

Lantas seperti apa pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia ? Berikut selengkapnya.

Baca juga: Ribuan Nakes Aksi Damai di Monas Tolak RUU Kesehatan

Pesan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini tanggal 8 Mei tahun 2003 merupakan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional.

Sejarah didirikannya Palang Merah pada perang di Italia oleh Henry Dunant, sekarang ini kemanusiaan bukan hanya karena akibat perang. Tetapi berbagai bencana, berbagai konflik yang menyebabkan penderitaan kemanusiaan.

Karena itulah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan untuk menolong dengan sepenuh hati. Dan itu tema peringatan hari ini.

Palang Merah Indonesia merupakan bagian daripada gerakan kepalangmerahan Internasional.

Palang Merah Indonesia bersama dengan perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia memiliki semangat yang sama untuk membantu masyarakat. Membantu mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang dengan dasar yang telah kita selalu sampaikan dan bacakan dan setujui. Gerakan ini berdasarkan kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.

Prinsip ini berarti mengandung makna bahwa gerakan ini tidak mengenal batas wilayah, negara, apalagi daerah dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya tetap saling membantu dan bekerja sama sesama Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di dunia ini seperti dasar Kesemestaan Mandirinya.

Tanpa diskriminasi semua itu merupakan prinsip-prinsip dasar sehingga kita semua dapat bersama dalam bendera Palang Merah dan bulan sabit merah menolong sepenuhnya.

Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus berbuat kebaikan dengan menolong sesama kita. Bagi kita semua Para pengurus, para relawan tentu merupakan tugas utama kita untuk tujuan menolong sesama dengan sepenuh hati.

Terima kasih Terima kasih atas pengabdian anda dan terima kasih atas segala upaya kita semua yang merupakan amal ibadah bagi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam Hari Palang Merah dan Hari Bulan Sbit Sedunia. (Z-3)