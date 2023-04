MaxOne Hotels yang ke-21 Hadir di Kawasan Elite Jakarta

JAKARTA merupakan kota terbesar di Indonesia. Kota ini menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kebudayaan, hampir semua kekayaan budaya Indonesia ada di kota ini.

Selain itu Jakarta juga memiliki kawasan komersial yang cukup menarik yaitu Melawai (Blok M). Melawai sering disebut sebagai Little Tokyo karena pada tahun 80-90an banyak orang Jepang yang tinggal di kawasan ini,

Melawai juga merupakan pusat perbelanjaan dan kompleks perkantoran elite di Jakarta Selatan, letaknya yang strategis mudah dijangkau dari berbagai sudut menjadikan kawasan ini sebagai primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang untuk mengunjungi Blok M.

Baca juga: Peringati HUT Ke-2, Sango Hotel Managemeny Gelar '1000 Tali Kasih untuk Kaum Dhuafa'

Pasalnya, banyak hal yang dapat ditemui disini mulai dari belanja murah, rekreasi, hiburan malam, hingga restoran yang menyajikan masakan Jepang, Korea, Eropa, China, dan Indonesia.

MPHG terus ber-ekspansi mengembangkan sayap bisnis hotelnya di Indonesia, menggandeng PT. Isihombing, operator yang membawahi brand Ruma Ruma House, Nite & Day Hotels, All Nite & Day Hotels, MaxOne Hotels, Hotels Zia, Marc Hotels dan One Of A Kind ini segera mengoperasikan MaxOneHotels.com @ Premier Melawai.

"Hotel ini merupakan properti kami yang ke-44 dan menjadi MaxOne Hotels yang ke-21. MPHG yakin dengan hadirnya MaxOneHotels.com @ Premier Melawai ini mampu menjadi sarana tempat akomodasi terbaik bagi wisatawan maupun pebisnis di Kawasan Melawai (Blok M) Jakarta." ungkap Samudra Hendra Chief Mission Officer MPHG.

Baca juga: Grand Tjokro Premiere Bandung Gelar 'Ngabuburit Bareng Tjokro'



Konsep Arsitektur Pop Art Culture

Konsep MaxOneHotels.com adalah menggabungkan design arsitektur modern dengan pop art culture yang diambil dari ikon budaya masyarakat setempat.

"MaxOne sendiri artinya Value to the Max Number One in Services, di mana nilai-nilai yang dimiliki oleh MaxOne Hotels sangat maximal seperti: konsep hotelnya, lokasinya, design arsitektur, branding, ambience, keramahan, sopan santun dan tentu saja nomer satu dalam pelayanan," tegasnya.

MaxOneHotels.com @ Premier Melawai, hotel bintang 3 ini memiliki 88 kamar modern dan nyaman, tipe kamar yang ditawarkan berbeda jika dibandingkan dengan kebanyakan hotel yang ada, kami memiliki 3 type kamar yaitu Happiness room, Warmth room, dan Love room.

"Adapun filosofi dari setiap kamar kami berbeda Happiness: a room to relax, Warmth: a room to share dan Love: a room to be together. Setiap kamar kami dilengkapi: LED Smart TV 43, AC, Power Rain Shower, Shower Seat, Free Internet Access, Double Lock, Writing Desk, Complimentary Mineral Water, Coffee Tea Maker, Five Star Mattress, Firm & Hard Pillow, Bed Side Lamp, Mirror, Save Deposit Box," kata Empud Syarifudin General Manager MaxOneHotels.com @ Premier Melawai.

Lobby Hotel Instagramable

MaxOneHotels.com @ Premier Melawai memiliki lobby yang instagramable dilengkapi desain pop art culture dengan tema Little Tokyo, MRT, Hotel Building, dan Kawasan Melawai Blok M yang dapat dijumpai dibeberapa lokasi di dalam maupun diluar hotel.

Beragam makanan lezat tersedia di B&B Café & Lounge, para tamu dapat menikmati makanan mereka dengan pemandangan kota Jakarta yang sangat sibuk. ungkapnya

Lokasinya sangat strategis yaitu terletak di jantung Melawai (Blok M) adalah kawasan bisnis elite di Jakarta selatan, berdekatan dengan Stasiun MRT Jakarta, dekat dengan kawasan perkantoran, pusat pemerintahan, tempat kuliner dan hiburan.

Baca juga: Bertepatan Ramadan, BATIQA Hotels Rayakan Anniversary ke-9 dengan Berbagi Berkah



Hanya 5 menit berkendara ke terminal bus Blok M, 45 menit dari Bandara Internasional Halim Perdanakusuma dan 57 menit dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Selain itu hotel ini juga dilengkapi beberapa fasilitas yang memudahkan para tamu ketika tinggal Bersama kami, seperti: Meeting Room, Lobby Lounge, Restaurant, Kopi Teman Max, Max Spa, dan Parking Space.

MaxOneHotels.com @ Premier Melawai merupakan pilihan tepat bagi para pebisnis dan wisatawan ketika berada di Kawasan blok M, Jakarta.

Untuk mendapatkan garansi harga terbaik silahkan reservasi melalui website kami www.maxonehotels.com. (RO/S-4)