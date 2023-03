UNHCR Salurkan Bantuan ke 1,5 Juta Pengungsi Sepanjang 2021

SEPANJANG 2021, sebanyak 1,5 juta pengungsi di 12 negara, termasuk Indonesia, telah mendapatkan bantuan zakat dan sedekah yang dihimpun oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

"Ini menunjukkan kekuatan dan koitmen kemitraan persahabatan untuk kepentingan masyarakat pengungsi. Ini sejalan dengan inti mandat dari target SDG's bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh tertinggal dalam pembangunan yang tengah berlangsung di dunia," kata perwakilan UNHCR untuk Indonesia Ann Mayman dalam acara UNHCR's Islamic Philantrophi Annual Report 2023 Launch, Selasa (7/3).

Dalam laporan UNHCR, dana yang terkumpul dari zakat dan sedekah yang dikumpulkan lembaga filantropi muslim pada 2021 ialah sebanyak US$27,5 juta. Dana itu paling banyak disalurkan ke Yaman, Jordan, Libanon, Bangladesh, Pakistan, Mesir, India, Irak dan Nigeria.

"Adapun, sejak tahun 2016 UNHCR telah membantu lebih dari 6 juta masyarakat rentan dan pengungsi di lebih dari 20 negara. Kita harus memastikan bahwa pengungsi ikut ambil bagian dalam pembangunan masyarakat," beber Mayman.

Pada kesempatan itu, Senior Advisor and Representative to the GCC Countries Khaled Khalifa mengungkapkan bahwa UNHCR merupakan organisasi penting untuk menghimpun dana yang diambil dari lembaga-lembaga filantropi Islam di dunia yag akan disalurkan kepada pengungsi.

Ia juga meyakini bahwa UNHCR akan menyampaikan 100% amanah masyarakat kepada orang yang membutuhkan karena UNHCR tidak memungut biaya apapun dari penghimpunan sumbangan itu.

"Kami mengikuti lebih dari 16 fatwa di dunia. Dan 100% dana disistribusikan kepada pengungsi. Kita memiliki infrastruktur distribusi yang terpercaya. Audit bank, audit internal dan eksternal untuk mengimplementasikan pengumpulan dana syariah itu dengan tepat," pungkas dia. (Z-6)