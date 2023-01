THE Tribrata Darmawangsa Jakarta menggelar Wedding Open House yang kedua kalinya dengan mengusung tema "A Fusion of Traditional and International", dengan persembahan berbagai macam perlengkapan untuk persiapan Pernikahan Ekslusif yang akan di pamerkan kepada seluruh pengunjung khususnya para calon pengantin yang ingin mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang tak terlupakan.

Setelah sukses menggelar Wedding Open House pertama pada Agustus 2022, Wedding Open House kali ini akan diadakan pada 14-15 Januari 2023 mulai jam 11.00-17.00 WIB di The Opus Grand Ballroom-lantai dasar The Tribrata Darmawangsa Jakarta.

General Manager The Tribrata Darmawangsa Jakarta Ferri Irawan mengatakan, melihat industri Wedding di Indonesia yang sangat potensial, maka secara bisnis akan berdampak postif untuk kembali mengadakan Wedding Open House yang bertujuan memberikan inspirasi bagi para calon pengantin saat berkunjung di Wedding Open House kali ini.

Harapannya The Tribrata Darmawangsa Jakarta dapat menjadi salah satu pilihan wedding venue terbaik bagi calon pasangan yang ingin merencanakan pernikahannya.

"Dengan menggandeng vendor-vendor Wedding terbaik yang telah memiliki jam terbang serta kualitas yang sudah tidak diragukan lagi, konsep ‘A Fusion of Traditional & International’ pada Wedding Open House season dua ini diharapkan dapat menjadi sebuah persembahan yang istimewa dan terbaik bagi seluruh pengunjung serta para calon pengantin," kata Ferri dalam keterangannya.

Ferri menjelaskan, The Opus Grand Ballroom, merupakan grand ballroom yang terletak di Kawasan elit dan prestisius Darmawangsa di Jakarta Selatan yang terkenal sebagai tuan rumah yang banyak digunakan untuk mengadakan perayaan berkelas dan tak terlupakan khususnya di daerah Jakarta Selatan.

"Dengan konsep Arsitektur bergaya kolonial yang memamerkan langit-langit Ballroom yang menjulang tinggi, dengan pilar-pilar serta lampu gantung yang sangat megah, The Opus Grand Ballroom adalah sebuah Kemewahan yang memperhatikan detail, ekslusivitas, dan juga kualitas terbaik bagi para calon pengantin," imbuh Ferri.

Sebagai Gedung Pernikahan terbaik dan termewah di area Darmawangsa, Jakarta selatan, The Opus Grand Ballroom memiliki ceiling setinggi 12 meter dan foyer yang mewah serta luas dengan ornamen lampu-lampu Chandelier serta dapat menampung para tamu hingga kapasitas 2000 orang.

"Selain itu, kami juga memiliki The Aria Ballroom & Terrace dengan karakter bersahaja yang memiliki area outdoor yang cantik sebagai daya tarik bagi para calon pengantin untuk menyelenggarakan pernikahan di The Tribrata Darmawangsa Jakarta. Dan yang terbaru, kami juga memiliki Gala Rooftop yang berlokasi di lantai 8 (dengan konsep Open Air outdoor dan indoor) dengan view 360 serta sunset view di Jakarta Selatan," jelas Ferri.

Pada Wedding Open House season dua kali ini, The Tribrata Darmawangsa Jakarta memberikan penawaran untuk paket pernikahan istimewa mulai seharga Rp888.000.000 untuk 1000 orang di The Opus Grand Ballroom.

"Penawaran istimewa itu hanya berlaku selama Wedding Open House berlangsung dan dapat digunakan hingga April 2024 bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di The Tribrata Darmawangsa Jakarta," tutur Posma Hutaurukm Executive Assistant Manager The Tribrata Darmawangsa Jakarta.

Posma menambahkan, ajang itu Wedding Open House dihadiri lebih dari 25 vendor pernikahan, mulai dari Wedding Planner, Wedding Organizer, Wedding Gown, dokumentasi fotografi dan videografi, undangan dan souvenir, dekorasi pelaminan, wedding entertainment dan segala kebutuhan pernikahan lainnya yang dapat dijadikan referensi persiapan pernikahan.

Di hari pertama Wedding Open House, ditampilkan Wedding Ceremony serta Fashion Show dengan konsep ‘A Fusion of Traditional & International-Wedding’ yang telah dikemas dengan baik oleh One Sweet Day-Wedding Planner, Olivia Wedding Organizer, dan seluruh vendor terbaik lainnya.

"Semoga di tahun-tahun berikutnya, acara Wedding Open House ini dapat terus diselenggarakan dan menjadi icon luxury dari The Tribrata Darmawangsa Jakarta," pungkas Posma. (RO/OL-7)